Филиал «ПМУ» — среди победителей III зимней Спартакиады трудящихся Прикамья

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
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III зимняя Спартакиада трудящихся Пермского края прошла в Перми с 1 по 3 марта. В ней приняли участие более 1,3 тыс. сотрудников 32 предприятий региона. Сборная филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в городе Перми завоевала золото этих соревнований в группе предприятий численностью менее 1 тыс. человек. В общем зачете команда „ПМУ“ стала второй.
В программу соревнований вошли 10 видов спорта: баскетбол (3×3), хоккей, волейбол, лыжные гонки, керлинг, многоборье ГТО, перетягивание каната, соревнования спортивных семей, горнолыжный и конькобежный спорт.
Спортсмены филиала «ПМУ» заняли командные первые места в лыжных гонках и мужском волейболе, стали вторыми в баскетболе (3×3) и перетягивании каната. Бронзовую медаль в копилку сборной принесли спортсмены, выступавшие в многоборье ГТО.
Золотую медаль в лыжных гонках на дистанции 5 км завоевал аппаратчик цеха по производству аммиака Евгений Овчинников. В женском зачете лучшей стала ведущий специалист по охране труда Дарья Паршакова, третьей к финишу пришла начальник отдела охраны труда Светлана Проснева. Также команда лыжников «ПМУ» завоевала золото в эстафете, оторвавшись от ближайших соперников на 3 минуты и 8 секунд.
Аппаратчик цеха погрузки продукции Антон Марков стал золотым призером в многоборье ГТО в своей возрастной категории. Вторые места в этом виде заняли ведущий специалист по охране труда Дарья Паршакова и начальник отдела охраны труда Светлана Проснева. Третьей в своей возрастной группе стала инженер по подготовке производства Елена Суханова.
Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“:
— Мы гордимся успехами сотрудников филиала «ПМУ». Конкуренция на краевой спартакиаде год от года только растет. На этот раз команды выставили более 30 организаций, большинство из которых по численности кратно превышают размер нашего коллектива. Золото в своей группе и серебро в общем зачете спартакиады подтверждают верность стратегии «ПМУ» по поддержке спорта и здорового образа жизни.