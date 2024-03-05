Филиал «ПМУ» — среди победителей III зимней Спартакиады трудящихся Прикамья

III зимняя Спартакиада трудящихся Пермского края прошла в Перми с 1 по 3 марта. В ней приняли участие более 1,3 тыс. сотрудников 32 предприятий региона. Сборная филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в городе Перми завоевала золото этих соревнований в группе предприятий численностью менее 1 тыс. человек. В общем зачете команда „ПМУ“ стала второй.