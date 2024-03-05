Главу одного из муниципалитетов Прикамья оштрафовали за нарушение закона

Выяснилось, что обращение гражданина по вопросам деятельности администрации и органов здравоохранения, расположенных на территории муниципального округа, должностными лицами районной администрации не было рассмотрено по существу в определенный законодательством 30-дневный срок. Кроме этого, вопрос продлении срока не рассматривался, в компетентные органы документ также не был направлен.