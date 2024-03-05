Главу одного из муниципалитетов Прикамья оштрафовали за нарушение закона

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
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Updated Сегодня, 16:23
Прокуратура Гайнского района проверила деятельность администрации городского округа при рассмотрении обращений граждан. По результатам проверки оштрафована глава муниципалитета, сообщают в ведомстве.
Выяснилось, что обращение гражданина по вопросам деятельности администрации и органов здравоохранения, расположенных на территории муниципального округа, должностными лицами районной администрации не было рассмотрено по существу в определенный законодательством 30-дневный срок. Кроме этого, вопрос продлении срока не рассматривался, в компетентные органы документ также не был направлен.
По итогам проверки прокурором главе администрации Елизавете Шалгинских внесено представление, возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).
Постановлением мирового судьи руководитель муниципалитета оштрафована на 5 тыс. рублей. Судебный акт в законную силу не вступил.