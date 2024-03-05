properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:42

Published Сегодня, 19:42

Modified Сегодня, 19:44

Updated Сегодня, 19:44

Госдума разрабатывает меры по предотвращению ЧП с лифтами

5 марта 2024, 19:42
В Госдуме разработаны меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций с лифтами. По словам депутата Сергея Колунова, проблема заключается в желании управляющих компаний заработать больше денег.

Последним случаем ЧП связанным с лифтом было падение кабины с 8-го этажа в деревне Шушары, Санкт-Петербург. В результате инцидента пострадали три человека, включая ребенка, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По информации портала SHOT, причиной происшествия могла быть перегрузка: в лифт одновременно залезли 13 человек, хотя нормативом разрешено не больше 8.

Сергей Колунов, который является членом комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, прокомментировал этот инцидент. Он отметил, что специальные устройства, подключенные к канатам каждой кабины, должны сообщать о перегрузке лифта. Однако, если люди не заметили предупреждающий сигнал, возможно, датчики были неисправны.

Депутат подчеркнул, что проблема кроется не только в таких устройствах, но и в обслуживании лифтового оборудования в целом. Некоторые управляющие компании, стремясь получить больше прибыли, заключают договоры с ненадежными партнерами. Для таких компаний дешевле договор — лучше, поскольку они смогут заработать больше денег. Однако это представляет прямую угрозу жизни и здоровью граждан, так как такие организации не инвестируют в компоненты и нанимают некомпетентных сотрудников.

По мнению Колунова, решением этой проблемы может стать создание центров компетенций по всей России. Они будут способствовать повышению квалификации и обучению монтажников и служб обслуживания лифтов, чтобы они могли выполнять работу правильно и качественно. Вторым шагом является борьба с недобросовестными организациями, которые устанавливают минимальные цены на обслуживание лифтов, но на самом деле не предпринимают никаких действий.

Колунов считает, что минимальная цена может свидетельствовать о том, что организация не будет работать на должном уровне.

Подпишитесь
«Молот» продемонстрировал в этом сезоне волю к победе. Но, иногда, одной воли мало
Сегодня, 12:29
СРОЧНО. Виновнику смертельного ДТП в центре Перми предъявили обвинение
Сегодня, 12:20
В мэрии не согласились с пермяками, оспаривающими аварийность дома на Седова, 9
Сегодня, 13:46
Пермяков предупреждают о гололедице на дорогах
Сегодня, 10:37
Высотки и роллердром. Власти и застройщики вновь добрались до Черняевского леса
Сегодня, 04:43
Владельцев пермских сети баров-казино «Князь» будут судить заочно
Сегодня, 10:41