Госдума разрабатывает меры по предотвращению ЧП с лифтами

Депутат подчеркнул, что проблема кроется не только в таких устройствах, но и в обслуживании лифтового оборудования в целом. Некоторые управляющие компании, стремясь получить больше прибыли, заключают договоры с ненадежными партнерами. Для таких компаний дешевле договор — лучше, поскольку они смогут заработать больше денег. Однако это представляет прямую угрозу жизни и здоровью граждан, так как такие организации не инвестируют в компоненты и нанимают некомпетентных сотрудников.