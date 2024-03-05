Холодно и дождливо. Синоптики рассказали, какой весны ждать в Перми

Отдельное внимание специалисты обращают на Пермь, Екатеринбург и Челябинск. В этих городах может выпасть в 2-3 раза больше осадков, чем весной прошлого года. В Перми — 155 мм, в Екатеринбурге — 133, в Челябинске — 115. Обильные осадки прогнозируются в мае.