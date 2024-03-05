Холодно и дождливо. Синоптики рассказали, какой весны ждать в Перми

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
Специалисты Яндекс Погоды рассказали, какой ожидается весна 2024 года в Перми. Метеорологи прогнозируют, что в краевой столице эта весна будет холоднее, чем прошлая на -2,5°.
Отдельное внимание специалисты обращают на Пермь, Екатеринбург и Челябинск. В этих городах может выпасть в 2-3 раза больше осадков, чем весной прошлого года. В Перми — 155 мм, в Екатеринбурге — 133, в Челябинске — 115. Обильные осадки прогнозируются в мае.
Март будет холоднее, чем в 2023 году для всего Поволжья и Южного Урала, при этом аномальное тепло прогнозируется, например, на севере Якутии. Апрель будет аномально холодным для Среднего Поволжья, Южного Урала. Похолодание в мае затронет Пермь.