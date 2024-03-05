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Published Сегодня, 03:25

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Updated Сегодня, 03:27

Весна в Перми будет холодной и дождливой

Холодно и дождливо. Синоптики рассказали, какой весны ждать в Перми

5 марта 2024, 03:25
Фото: properm.ru

Весна в Перми будет холодной и дождливой

Осадков может выпасть больше нормы в 2-3 раза.

Специалисты Яндекс Погоды рассказали, какой ожидается весна 2024 года в Перми. Метеорологи прогнозируют, что в краевой столице эта весна будет холоднее, чем прошлая на -2,5°.

Отдельное внимание специалисты обращают на Пермь, Екатеринбург и Челябинск. В этих городах может выпасть в 2-3 раза больше осадков, чем весной прошлого года. В Перми — 155 мм, в Екатеринбурге — 133, в Челябинске — 115. Обильные осадки прогнозируются в мае.

Март будет холоднее, чем в 2023 году для всего Поволжья и Южного Урала, при этом аномальное тепло прогнозируется, например, на севере Якутии. Апрель будет аномально холодным для Среднего Поволжья, Южного Урала. Похолодание в мае затронет Пермь.

Март 2024 года, аномалии в температуре по сравнению с прошлым годомМарт 2024 года, аномалии в температуре по сравнению с прошлым годом
Апрель 2024 года, аномалии в температуре по сравнению с прошлым годомАпрель 2024 года, аномалии в температуре по сравнению с прошлым годом
Март 2024 года, аномалии в температуре по сравнению с прошлым годом
Фото: Яндекс Погода
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#Пермь#Погода#Весна
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