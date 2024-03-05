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Posted Сегодня, 03:03

Published Сегодня, 03:03

Modified Сегодня, 03:06

Updated Сегодня, 03:06

Мать рассказала об изнасиловании 15-летней девочки, которую избили в Березниках

Изнасилование и удары ножом. Появилась подробности об избиении школьницы в Березниках

5 марта 2024, 03:03
Фото: t.me/chp_perm_kray

Мать рассказала об изнасиловании 15-летней девочки, которую избили в Березниках

Изнасилование произошло задолго до избиения.

Мать 15-летней школьницы, которую избили в Березниках, рассказала подробности происшествия. По словам женщины, 24 февраля к ее дочери пришла 18-летняя подруга. Она попросила дать денег в долг, но получила отказ. После этого девочки пошли гулять.

Домой несовершеннолетняя вернулась только утром следующего дня — с синяками и кровью на лице. Девочка рассказала, что ее избили, а телефон забрали. Видео с избиением обидчики сами отправили жертве, она показала его матери, а мать обратилась в полицию. После инцидента у пострадавшей зафиксировали сотрясение.

Мать пояснила изданию perm.aif.ru, что узнала из личной переписки дочери с возлюбленным, что ее не просто били, но и пытали, тыкая ножом в живот. Матери она об этом не рассказала. Сами участники преступления в переписке с матерью говорили, что девочка получила заслуженно, так как она много врет. При этом они утверждают, что школьница сама била себя ножом.

Это не первый инцидент, связанный с пострадавшей и данной компанией. Год назад девочка после прогулки с ними рассказала, что ее изнасиловали. Тогда было подано заявление в полицию, один из участников получил наказание, но не за изнасилование, а за половое сношение с несовершеннолетней.

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#Пермь#Детский мир#Березники
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