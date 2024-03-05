Изнасилование и удары ножом. Появилась подробности об избиении школьницы в Березниках

Мать пояснила изданию perm.aif.ru, что узнала из личной переписки дочери с возлюбленным, что ее не просто били, но и пытали, тыкая ножом в живот. Матери она об этом не рассказала. Сами участники преступления в переписке с матерью говорили, что девочка получила заслуженно, так как она много врет. При этом они утверждают, что школьница сама била себя ножом.