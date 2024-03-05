«Молот» продемонстрировал в этом сезоне волю к победе. Но, иногда, одной воли мало

После первого места в ВХЛ этого сезона пермяки, очевидно, были вправе рассчитывать, что «Молот» сделает свой кубковый поход более длинным. Впрочем, аппетит приходит во время игры. Осень ничего не предвещала пермским любителям хоккея. Сезон начался с тренерской чехарды: в сентябре в отставку был отправлен штаб Сергея Бердникова, и месяц в статусе и. о. главного тренера оставался генеральный директор клуба Александр Гулявцев. А в октябре команду возглавил приглашенный опытный тренер Павел Зубов. Специалист, за спиной которого работа в клубах КХЛ, придя в разгар сезона, не имел ни особых кадровых рычагов, ни возможности сильно влиять на политику клуба. Но ему и его штабу удалось привнести в игру «Молота» мысль — с имеющимися игроками выходить на матчи регулярки ВХЛ и добиваться результата. Не будет крамолой заявить, что первое место в нынешнем чемпионате — это тренерская победа.