«Молот» продемонстрировал в этом сезоне волю к победе. Но, иногда, одной воли мало

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Вчера завершился поход «Молота» за Кубком Петрова. «Молотобойцы» уступили в серии 1/8 финала красноярскому «Соколу». Счет серии 4:2.
После первого места в ВХЛ этого сезона пермяки, очевидно, были вправе рассчитывать, что «Молот» сделает свой кубковый поход более длинным. Впрочем, аппетит приходит во время игры. Осень ничего не предвещала пермским любителям хоккея. Сезон начался с тренерской чехарды: в сентябре в отставку был отправлен штаб Сергея Бердникова, и месяц в статусе и. о. главного тренера оставался генеральный директор клуба Александр Гулявцев. А в октябре команду возглавил приглашенный опытный тренер Павел Зубов. Специалист, за спиной которого работа в клубах КХЛ, придя в разгар сезона, не имел ни особых кадровых рычагов, ни возможности сильно влиять на политику клуба. Но ему и его штабу удалось привнести в игру «Молота» мысль — с имеющимися игроками выходить на матчи регулярки ВХЛ и добиваться результата. Не будет крамолой заявить, что первое место в нынешнем чемпионате — это тренерская победа.
Заметно было, как в течение сезона меняется рисунок игры, менялись исполнители на льду. Особенно это было заметно, когда задача выхода в плей-офф была выполнена. Экспериментальные составы, непривычные схемы — всё отыгрывалось тогда. В ходе же плей-офф неожиданно в Перми прозвучали слова критики со стороны главного тренера в отношении ряда ведущих хоккеистов клуба. Павел Зубов, в частности, сказал, что у него вызывает опасения игра некоторых товарищей, и это очень серьезно: если они не пересмотрят свои взгляды, у них мало будет шансов играть, «потому что у них очень серьезные ошибки, притом что это опытные ребята, и это удручает».
То, что на плей-офф не хватило сил, удачи, рвения и желания, — это пространство для тренерской мысли, место для менеджерских решений. Вновь процитируем главного тренера (это комментарий по итогам вчерашней встречи): «Жалко, что сезон закончен. Он получился неоднозначным. Мы с Кубком Шелкового пути, но вылет в первом раунде, конечно, нас не красит. Жизнь продолжается, будем делать какие-то выводы по составу и так далее. Сейчас приедем и с руководством поговорим, что дальше».
В свою очередь, хочется сказать, что тренерский штаб Зубова работал с теми игроками и в тех условиях, которые были. И сложилось так, как сложилось.
Отметим, что манера работы нынешнего менеджмента «Молота» достаточно критичных пермских болельщиков в целом удовлетворила. В соцсетях клуба, даже после проигранных матчей, много позитива в комментариях. Вот, к примеру, вчерашний отзыв: «Спасибо большое за сезон, ребята! Спасибо за игры! Было много крутых матчей, много позитивных эмоций! Я был счастлив. Не получилось то, что хотели, но такова игра хоккей. (…) За 33 года моей болезни под названием „хоккей“ видел многое, и в этом сезоне мне казалось, что всё в наших руках. Но, видимо, всё еще впереди. Не отчаивайтесь и любите хоккей, любите команду!».
Конечно, есть и такие, кто удивляется поражению от «Сокола», который, напомним, занял в регулярке последнее проходное, 16-е, место и весь сезон испытывал кадровые проблемы.
Недовольны комментаторы и выбором вратаря «Молота». По словам ряда болельщиков, ставка на Егора Гуськова в ключевых матчах была неоправданной и не сыграла. В то же время, критикуя Гуськова, комментаторы признают, что заменить его сегодня из действующего состава некем.
Собственно, разбор сезона — дело благодарное. Особенно с фактором послезнания. Этим сейчас болельщики и тренеры с менеджментом и займутся.
Вот тут, немного погоревав о раннем окончании пермского хоккейного сезона, и задуматься бы о том, как сделать более успешным следующий.
Позвольте пару дилетантских советов.
Первое. Воспользуйтесь универсальным правилом: если что-то работает — не вмешивайтесь в его функционирование. Это относится и к тренерскому штабу, и к костяку команды. Если суметь сохранить их, дать спокойно готовиться к следующему сезону, предоставить определенный кадровый карт-бланш тренерам, то сезон 24/25 может получиться интереснее и, надеемся, успешнее.
Второе (очевидно, производное от первого): для стабильной работы клубу нужен достойный бюджет. Насколько можно судить, в этом сезоне «молотобойцы» с их почти 200 млн рублей из краевого бюджета — лидер поддержки из казны. И эта сумма — «вполне в рынке», на уровне других клубов ВХЛ. Надеемся на сохранение уровня. А также верим, что менеджмент «Молота» и краевые кураторы спорта займутся поисками спонсоров для клуба.
Но вот еще один вопрос, который, как нитка из клубка, тянется дальше, — вопрос амбиций. Для какой-то цели в Перми планируется 10-тысячная универсальная (в том числе и ледовая) арена. Для «Пармы», демонстрирующей солд-ауты? Возможно. Но, вероятно, есть желание и большой хоккей в городе сохранить. Да-да, мы об извечных планах пермяков заявиться наконец в КХЛ. При наличии такой площадки, как новая арена (она ведь будет, да?), грех не иметь соответствующий ей хоккейный клуб. Как нам кажется, «Молот» этого достоин. Как достойна Пермь еще одного профессионального спортивного клуба, играющего на высшем уровне.
Посудите сами. С футболом в Перми как-то не задалось. Единственный профессиональный мужской клуб миллионного города балансирует на грани вылета из профессионалов вовсе. После развала «Прикамья» (да простят нас в «Каме») на волейбольной площадке пермяки тоже особо ни на что не претендуют.
Вот и остаются «Парма», «Звезда-2005» да «Пермские медведи». Хорошо, да мало. При всем желании народными любимцами можно разве что баскетболистов назвать. А Пермь хоккей всегда любила.
И, вероятно, любить будет.