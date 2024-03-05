На пожаре в Индустриальном районе Перми пострадали две женщины

На пожаре в доме по ул. Мира в Перми пострадали две женщины. Сообщение о возгорании поступило сегодня, 5 марта, в 10:59. На место происшествия выезжали 18 человек личного состава и шесть единиц техники. Горение локализовано и ликвидировано в 11:04.