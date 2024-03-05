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Posted Сегодня, 09:54

Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

В одной из квартир на ул. Мира в Перми произошел пожар с пострадавшими

На пожаре в Индустриальном районе Перми пострадали две женщины

5 марта 2024, 09:54
Фото: Изображение Midjourney

В одной из квартир на ул. Мира в Перми произошел пожар с пострадавшими

Причина возгорания пока не уточняется.

На пожаре в доме по ул. Мира в Перми пострадали две женщины. Сообщение о возгорании поступило сегодня, 5 марта, в 10:59. На место происшествия выезжали 18 человек личного состава и шесть единиц техники. Горение локализовано и ликвидировано в 11:04.

По прибытии к месту пожара выяснилось, что в одной из квартир на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома загорелась мебель. До приезда пожарных на улицу самостоятельно вышли шесть жильцов. Сотрудники МЧС спасли и передали врачам скорой медицинской помощи двух травмированных женщин.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщают, что площадь возгорания составила 10 кв. м. Сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы регионального управления проводят проверку, устанавливают обстоятельства и причину пожара.

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