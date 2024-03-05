На пожаре в Индустриальном районе Перми пострадали две женщины

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
На пожаре в доме по ул. Мира в Перми пострадали две женщины. Сообщение о возгорании поступило сегодня, 5 марта, в 10:59. На место происшествия выезжали 18 человек личного состава и шесть единиц техники. Горение локализовано и ликвидировано в 11:04.
По прибытии к месту пожара выяснилось, что в одной из квартир на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома загорелась мебель. До приезда пожарных на улицу самостоятельно вышли шесть жильцов. Сотрудники МЧС спасли и передали врачам скорой медицинской помощи двух травмированных женщин.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщают, что площадь возгорания составила 10 кв. м. Сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы регионального управления проводят проверку, устанавливают обстоятельства и причину пожара.