Отделение «Единой России» в Пермском крае утвердило членские взносы

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
Президиум регионального политсовета партии «Единая Россия» Пермского края ввел систему ежегодных членских взносов, сообщается в Telegram-канале партии.
Членам партии рекомендовано уплачивать не менее 100 рублей, членам местных политических советов, местных контрольных комиссий, секретарям и ревизорам первичных отделений партии — не менее 200 рублей. Не менее 500 рублей должны вносить секретари местных отделений ЕР и их заместители.
Взнос в размере не менее 1 тыс. рублей в месяц предусмотрен для членов регионального политсовета и региональной контрольной комиссии реготделения партии Пермского края. Также минимум 2 тыс. рублей ежемесячно должны вносить члены Президиума регионального политического совета реготделения партии.
От уплаты взносов освобождены Герои Советского Союза и Российской Федерации, ветераны боевых действий и Великой Отечественной Войны, многодетные матери и отцы, а также нетрудоспособные и неработающие пенсионеры.