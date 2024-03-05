Отделение «Единой России» в Пермском крае утвердило членские взносы

Членам партии рекомендовано уплачивать не менее 100 рублей, членам местных политических советов, местных контрольных комиссий, секретарям и ревизорам первичных отделений партии — не менее 200 рублей. Не менее 500 рублей должны вносить секретари местных отделений ЕР и их заместители.