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Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 06:04

Updated Сегодня, 06:04

Члены реготделения «Единой России» в Прикамье будут платить взносы

Отделение «Единой России» в Пермском крае утвердило членские взносы

5 марта 2024, 06:02
Фото: properm.ru

Члены реготделения «Единой России» в Прикамье будут платить взносы

От уплаты взносов освобождены несколько категорий граждан.

Президиум регионального политсовета партии «Единая Россия» Пермского края ввел систему ежегодных членских взносов, сообщается в Telegram-канале партии.

Членам партии рекомендовано уплачивать не менее 100 рублей, членам местных политических советов, местных контрольных комиссий, секретарям и ревизорам первичных отделений партии — не менее 200 рублей. Не менее 500 рублей должны вносить секретари местных отделений ЕР и их заместители.

Взнос в размере не менее 1 тыс. рублей в месяц предусмотрен для членов регионального политсовета и региональной контрольной комиссии реготделения партии Пермского края. Также минимум 2 тыс. рублей ежемесячно должны вносить члены Президиума регионального политического совета реготделения партии.

От уплаты взносов освобождены Герои Советского Союза и Российской Федерации, ветераны боевых действий и Великой Отечественной Войны, многодетные матери и отцы, а также нетрудоспособные и неработающие пенсионеры.

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#Политика#Общество#Пермь#Единая россия#Ер
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