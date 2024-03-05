Пермский театр кукол хочет купить премиальный кроссовер за 3,6 миллиона рублей

Примечательно, что есть конкретные требования по цвету кузова — он должен быть голубой. Должен быть подогрев руля, лобового стекла, задних сидений, материал салона — экологическая кожа. Автомобиль должен быть новым, дата выпуска — не позднее 2023 года.