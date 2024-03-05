Пермский театр кукол хочет купить премиальный кроссовер за 3,6 миллиона рублей

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Пермский театр кукол ищет компанию, которая поставит культурному учреждению автомобиль китайского бренда EXEED LX FWD или его эквивалент. Начальная (максимальная) стоимость контракта — 3,6 млн рублей. В ходе торгов она может снизиться.
Примечательно, что есть конкретные требования по цвету кузова — он должен быть голубой. Должен быть подогрев руля, лобового стекла, задних сидений, материал салона — экологическая кожа. Автомобиль должен быть новым, дата выпуска — не позднее 2023 года.
На сайте EXEED сказано, что модель EXEED LX — премиальный компактный кроссовер. Стоимость полноприводной модели, которая нужна театру, начинается от 3 млн рублей, переднеприводной — от 2,5 млн рублей.
Победителя аукциона должны выбрать 15 марта.