Пермяков предупреждают о гололедице на дорогах

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
В Пермском крае ожидается неблагоприятное погодное явление. МЧС со ссылкой на данные синоптиков сообщает, что ночью и утром 6 марта прогнозируется гололедица на дорогах, а также изморозь.
Водителям рекомендуют быть осторожнее на дорогах, следует избегать резких маневров и торможений. Пешеходам стоить быть внимательнее при переходе проезжей части.
При возникновении чрезвычайных ситуаций о них нужно сообщать по телефонам: 101, 112.
Ранее синоптики отмечали, что на этой неделе в Прикамье ожидаются ночные морозы до -28°. При этом к концу недели прогнозируется потепление, в пятницу дневная температура будет держаться на уровне -5…0°.