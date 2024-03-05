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Published Сегодня, 10:37

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

Пермяков предупреждают о гололедице на дорогах

Пермяков предупреждают о гололедице на дорогах

5 марта 2024, 10:37
Фото: properm.ru
Водителям нужно быть осторожнее на дорогах.

В Пермском крае ожидается неблагоприятное погодное явление. МЧС со ссылкой на данные синоптиков сообщает, что ночью и утром 6 марта прогнозируется гололедица на дорогах, а также изморозь.

Водителям рекомендуют быть осторожнее на дорогах, следует избегать резких маневров и торможений. Пешеходам стоить быть внимательнее при переходе проезжей части.

При возникновении чрезвычайных ситуаций о них нужно сообщать по телефонам: 101, 112.

Ранее синоптики отмечали, что на этой неделе в Прикамье ожидаются ночные морозы до -28°. При этом к концу недели прогнозируется потепление, в пятницу дневная температура будет держаться на уровне -5…0°.

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#Пермь#Погода
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