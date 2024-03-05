Подмосковье вошло в число лидеров по расселению аварийных домов

Posted Сегодня, 20:10
Published Сегодня, 20:10
Modified Сегодня, 20:12
Updated Сегодня, 20:12
В рейтинге лидеров также значатся ХМАО — Югра, Республика Саха (Якутия) и Пермский край. Подмосковье занимает десятое место, суммарно расселив более 281 тысячи квадратных метров аварийного жилфонда, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Расселение аварийных домов проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Фонд развития территорий уже направил на эти цели свыше 435,6 миллиарда рублей с 2019 года, а с начала 2024 года было выделено четыре с половиной миллиарда рублей.