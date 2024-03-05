properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:10

Published Сегодня, 20:10

Modified Сегодня, 20:12

Updated Сегодня, 20:12

Подмосковье вошло в число лидеров по расселению аварийных домов

5 марта 2024, 20:10
С 2019 года Подмосковье стало одним из лидеров в стране по устранению аварийного жилфонда. Гендиректор ППК «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов сообщил, что за указанный период площадь аварийных домов в России сократилась на 11,5 миллиона квадратных метров.

В рейтинге лидеров также значатся ХМАО — Югра, Республика Саха (Якутия) и Пермский край. Подмосковье занимает десятое место, суммарно расселив более 281 тысячи квадратных метров аварийного жилфонда, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Расселение аварийных домов проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Фонд развития территорий уже направил на эти цели свыше 435,6 миллиарда рублей с 2019 года, а с начала 2024 года было выделено четыре с половиной миллиарда рублей.

Подпишитесь
«Молот» продемонстрировал в этом сезоне волю к победе. Но, иногда, одной воли мало
Сегодня, 12:29
СРОЧНО. Виновнику смертельного ДТП в центре Перми предъявили обвинение
Сегодня, 12:20
В мэрии не согласились с пермяками, оспаривающими аварийность дома на Седова, 9
Сегодня, 13:46
Пермяков предупреждают о гололедице на дорогах
Сегодня, 10:37
Высотки и роллердром. Власти и застройщики вновь добрались до Черняевского леса
Сегодня, 04:43
Владельцев пермских сети баров-казино «Князь» будут судить заочно
Сегодня, 10:41