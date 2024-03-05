Подмосковье вошло в число лидеров по расселению аварийных домов

Расселение аварийных домов проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Фонд развития территорий уже направил на эти цели свыше 435,6 миллиарда рублей с 2019 года, а с начала 2024 года было выделено четыре с половиной миллиарда рублей.