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В Перми задержали водителя, сбившего троих человек у ЦУМа

Погибла 18-летняя девушка. В Перми задержали водителя, сбившего троих человек у ЦУМа

5 марта 2024, 05:01
Фото: ЧП/ДТП Пермь

В Перми задержали водителя, сбившего троих человек у ЦУМа

Авария случилась 3 марта.
Сюжет
Дтп

Силовики задержали водителя, который сбил троих человек у ЦУМа. По данным Properm.ru, сейчас с ним проводят следственные действия следователи СКР. Позднее ему будет избрана мера пресечения на время расследования уголовного дела. Ранее мужчина был судим за избиение.

ДТП случилось рано утром 3 марта. 31-летний водитель Nissan Teana проехал на красный сигнал светофора и врезался в автомобиль Hyundai Solaris, которым управлял 42-летний водитель. После этого Nissan Teana врезался в троих пешеходов: двоих парней 2005 года рождения и девушку 2005 года рождения. 18-летняя девушка скончалась, парней госпитализировали.

Появилось видео, как автомобиль Ниссан сбивает пешеходов у ЦУМа
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#Дтп#Пермь#Авария#Цум
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