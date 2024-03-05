Погибла 18-летняя девушка. В Перми задержали водителя, сбившего троих человек у ЦУМа

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Силовики задержали водителя, который сбил троих человек у ЦУМа. По данным Properm.ru, сейчас с ним проводят следственные действия следователи СКР. Позднее ему будет избрана мера пресечения на время расследования уголовного дела. Ранее мужчина был судим за избиение.
ДТП случилось рано утром 3 марта. 31-летний водитель Nissan Teana проехал на красный сигнал светофора и врезался в автомобиль Hyundai Solaris, которым управлял 42-летний водитель. После этого Nissan Teana врезался в троих пешеходов: двоих парней 2005 года рождения и девушку 2005 года рождения. 18-летняя девушка скончалась, парней госпитализировали.