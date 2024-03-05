Погибла 18-летняя девушка. В Перми задержали водителя, сбившего троих человек у ЦУМа

Силовики задержали водителя, который сбил троих человек у ЦУМа. По данным Properm.ru, сейчас с ним проводят следственные действия следователи СКР. Позднее ему будет избрана мера пресечения на время расследования уголовного дела. Ранее мужчина был судим за избиение.