Предприниматели из Китая развивают бизнес в России

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
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В ходе беседы обсуждалось развитие деловых отношений между Россией и Китаем, а также инструменты для взаимного продвижения и информационной поддержки бизнес-инициатив, пишет 56orb.ru
Антон Кобяков подчеркнул значимость 2024 года, который является юбилейным для российско-китайских отношений. Напомним, в этом году исполняется 75 лет с момента установления дипломатических отношений между странами. Важным аспектом является активное участие российских и китайских предпринимателей в укреплении экономических связей и создании благоприятных условий для инвестиционной деятельности обоих государств.
Участники встречи обсудили, как можно укрепить сотрудничество между странами в рамках существующих механизмов, разработанных властями России и Китая. Помимо этого, предметом беседы стала работа бизнес-миссий на различных деловых площадках. В частности, были затронуты вопросы участия китайских предпринимателей в мероприятиях и проектах, организуемых Росконгрессом. Речь идет о работе таких площадок, как Восточный экономический форум, Петербургский международный экономический форум и Кавказский инвестиционный форум. В последние годы Росконгресс особенно активно работает над развитием деловых отношений между предпринимателями из России и дружественных государств. В экосистему инвестиционных проектов фонда входят проект «Инвестируй в Россию» и Международный центр совместных инициатив (ICJI). Росконгресс уже заключил несколько партнерских соглашений с китайскими компаниями и бизнес-организациями на базе этих проектов.
Чжоу Лицюнь подчеркнул заинтересованность предприятий КНР в развитии деловых отношений в Российской Федерации. Союз китайских предпринимателей в России объединяет около четырех тысяч участников, которые активно работают над развитием экономических связей между двумя странами. Лицюнь также отметил, что участие в проектах, направленных на решение инвестиционных задач, открывает широкие перспективы для российских и китайских компаний, желающих выйти на общие рынки и наладить деловые контакты друг с другом.