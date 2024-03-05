Предприниматели из Китая развивают бизнес в России

Участники встречи обсудили, как можно укрепить сотрудничество между странами в рамках существующих механизмов, разработанных властями России и Китая. Помимо этого, предметом беседы стала работа бизнес-миссий на различных деловых площадках. В частности, были затронуты вопросы участия китайских предпринимателей в мероприятиях и проектах, организуемых Росконгрессом. Речь идет о работе таких площадок, как Восточный экономический форум, Петербургский международный экономический форум и Кавказский инвестиционный форум. В последние годы Росконгресс особенно активно работает над развитием деловых отношений между предпринимателями из России и дружественных государств. В экосистему инвестиционных проектов фонда входят проект «Инвестируй в Россию» и Международный центр совместных инициатив (ICJI). Росконгресс уже заключил несколько партнерских соглашений с китайскими компаниями и бизнес-организациями на базе этих проектов.