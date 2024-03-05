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Председателем Волго-Вятского банка Сбербанка стал Александр Анащенко

Председателем Волго-Вятского банка Сбербанка стал Александр Анащенко

5 марта 2024, 06:52
Фото: пресс-служба Сбербанка
Прошлый руководитель отправился работать в другой регион.

Главой Волго-Вятского банка Сбербанка назначен Александр Анащенко, он должен приступить к своим обязанностям в начале апреля. Предыдущий председатель Петр Колтыпин перешил на работу в Уральское подразделение.

В Сбербанке отмечают, что была проведена ротация топ-менеджеров внутри структуры территориальных банков для эффективного достижения поставленных целей.

Анащенко родился в Воронеже в 1971 году, окончил Воронежский педагогический университет по специальности «Математика и физика», Воронежский госуниверситет по специальности «Финансы и кредит», а также школу бизнеса в Лондоне. В Сбере Анащенко работает с 1996 года, ранее он в течение шести лет был главой Поволжского банка СБербанка.

Колтыпин на посту председателя Волго-Вятского банка Сбербанка был с 2016 года, в Сбербанке он работает более 27 лет.

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