Председателем Волго-Вятского банка Сбербанка стал Александр Анащенко

Анащенко родился в Воронеже в 1971 году, окончил Воронежский педагогический университет по специальности «Математика и физика», Воронежский госуниверситет по специальности «Финансы и кредит», а также школу бизнеса в Лондоне. В Сбере Анащенко работает с 1996 года, ранее он в течение шести лет был главой Поволжского банка СБербанка.