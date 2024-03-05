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Прибыль предприятий Прикамья за год сократилась на 20%

Прибыль предприятий Прикамья за год сократилась на 20%

5 марта 2024, 14:49
Фото: 1MI
Всего организации края заработали в 2023 году 333 миллиарда рублей.

За 2023 год предприятия в Пермском крае получили положительный сальдированный финансовый результат в сумме более 333 млрд рублей. Это на 20,4% ниже показателя 2022 года, сообщает Пермьстат.

В целом по краю свыше 77% обследованных организаций завершили отчётный период с прибылью в размере почти 350 млрд рублей. Это на 20% ниже уровня 2022 года. Сумма убытка нерентабельных организаций края снизилась на 12,4% и составила 16,4 млрд рублей.

Организациями промпроизводства также получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 280,5 млрд рублей. Доля прибыльных организаций в промышленности региона превысила 74%. Прибыль, которую они получили, сложилась в объёме 292,5 млрд рублей. Это почти на треть ниже показателя 2022 года.

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#Экономика#Пермьстат#Доходы#Статистика#Прибыль
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