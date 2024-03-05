Прибыль предприятий Прикамья за год сократилась на 20%

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
За 2023 год предприятия в Пермском крае получили положительный сальдированный финансовый результат в сумме более 333 млрд рублей. Это на 20,4% ниже показателя 2022 года, сообщает Пермьстат.
В целом по краю свыше 77% обследованных организаций завершили отчётный период с прибылью в размере почти 350 млрд рублей. Это на 20% ниже уровня 2022 года. Сумма убытка нерентабельных организаций края снизилась на 12,4% и составила 16,4 млрд рублей.
Организациями промпроизводства также получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 280,5 млрд рублей. Доля прибыльных организаций в промышленности региона превысила 74%. Прибыль, которую они получили, сложилась в объёме 292,5 млрд рублей. Это почти на треть ниже показателя 2022 года.