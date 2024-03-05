Прибыль предприятий Прикамья за год сократилась на 20%

В целом по краю свыше 77% обследованных организаций завершили отчётный период с прибылью в размере почти 350 млрд рублей. Это на 20% ниже уровня 2022 года. Сумма убытка нерентабельных организаций края снизилась на 12,4% и составила 16,4 млрд рублей.