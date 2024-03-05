Прокуратура подтверждает, что на птицефабрике «Комсомольская» живьем сжигали кошек

Другим сотрудницам предприятия удалось спасти кота и двух кошек из огня. Четверых, к сожалению спасти не удалось. Сотрудники центров реабилитации бездомных животных «Дозор» и «Муркот» просят волонтеров и приюты взять кошек на передержку, также нужна финансовая помощь для лечения пострадавших кошек.



От птицефабрики «Комсомольская» комментариев и разъяснений так и не поступило.