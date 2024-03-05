Прокуратура подтверждает, что на птицефабрике «Комсомольская» живьем сжигали кошек

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Информация о том, что на ПТФ «Комсомольская» сотрудник живьем сжигал в печи кошек, котов и котят, получила первоначальное подтверждение после начатой проверки. Проверку проводит Кунгурская городская прокуратура, сообщили Properm.ru в пресс-службе краевого надзорного органа.
Заявления от граждан приняты, материалы направлены в полицию для проведения процессуальной проверки в порядке УПК РФ для дачи уголовно-правовой оценки действиям виновных лиц по признакам преступления ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).
Напомним, новое руководство ПТФ «Комсомольская» дало указание работникам избавиться от расплодившихся на территории предприятия бездомных кошек. Один из сотрудников воспринял приказ буквально, отловленных им животных отправлял живьем в печь.
Другим сотрудницам предприятия удалось спасти кота и двух кошек из огня. Четверых, к сожалению спасти не удалось. Сотрудники центров реабилитации бездомных животных «Дозор» и «Муркот» просят волонтеров и приюты взять кошек на передержку, также нужна финансовая помощь для лечения пострадавших кошек.
От птицефабрики «Комсомольская» комментариев и разъяснений так и не поступило.