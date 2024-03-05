Рацион, помогающий пережить весеннюю аллергию: советы пищевого технолога

Румянцева предложила аллергикам включить в свой рацион гипоаллергенные овощи и фрукты. К ним относятся листовой салат, огурцы, картофель и капуста, а также зеленые или запеченные яблоки и груши. В то же время стоит избегать вишни и персика. Однако, если очень хочется этих фруктов, можно прибегнуть к хитрости.