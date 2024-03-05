Рацион, помогающий пережить весеннюю аллергию: советы пищевого технолога

Posted Сегодня, 19:50
Published Сегодня, 19:50
Modified Сегодня, 20:03
Updated Сегодня, 20:03
Во время цветения может произойти усиление аллергических реакций из-за неправильного питания. Лечение аллергии будет менее эффективным, так как иммунная система ослаблена, а стрессоустойчивость уменьшена в это время. Также избыток эстрогена и дефицит витамина B6 могут повлиять на состояние аллергиков. Поэтому стоит проверить дисбаланс витаминов в организме у врача, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Румянцева предложила аллергикам включить в свой рацион гипоаллергенные овощи и фрукты. К ним относятся листовой салат, огурцы, картофель и капуста, а также зеленые или запеченные яблоки и груши. В то же время стоит избегать вишни и персика. Однако, если очень хочется этих фруктов, можно прибегнуть к хитрости.
«Есть одно решение. При термической обработке аллергены разрушаются, поэтому компот из этих продуктов не причинит вреда», — объяснила пищевой технолог.
Еще один совет специалиста — обратить внимание на гречку, кино и рис. Кефир и творог также не навредят аллергикам из молочных продуктов. В качестве жировых продуктов можно использовать кокосовое, оливковое масло и авокадо.
Однако лучше всего составлять рацион с врачом, чтобы учесть индивидуальную непереносимость пациента к определенным продуктам.