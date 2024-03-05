РЭО: Более 2000 предприятий научились утилизировать отходы по правилам РОП

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, компания провела несколько десятков совещаний с участием предпринимателей, представителей региональных ведомств и министерств. Встречи прошли в 58 регионах России. Эксперты РЭО дали ключевые разъяснения по новым правилам РОП для 2,2 тысячи отечественных компаний. В их числе — юрлица и ИП, деятельность которых связана с изготовлением или импортом товаров и упаковки. Помимо этого, в совещаниях принимали участие предприятия по утилизации утративших потребительские свойства отходов. Глава РЭО назвал РОП необходимым инструментом для реформы отрасли по обращению с отходами и построения экономики замкнутого цикла в России.