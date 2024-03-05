РЭО: Более 2000 предприятий научились утилизировать отходы по правилам РОП

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
1 марта на площадке конференции CREON Group прошло одно из совещаний, посвященное этому вопросу, пишет 56orb.ru.
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, компания провела несколько десятков совещаний с участием предпринимателей, представителей региональных ведомств и министерств. Встречи прошли в 58 регионах России. Эксперты РЭО дали ключевые разъяснения по новым правилам РОП для 2,2 тысячи отечественных компаний. В их числе — юрлица и ИП, деятельность которых связана с изготовлением или импортом товаров и упаковки. Помимо этого, в совещаниях принимали участие предприятия по утилизации утративших потребительские свойства отходов. Глава РЭО назвал РОП необходимым инструментом для реформы отрасли по обращению с отходами и построения экономики замкнутого цикла в России.
Уточняется, что эксперты дали разъяснения по перечню продукции и упаковки, подлежащей утилизации в рамках РОП, нормативам утилизации, ставке экосбора, коэффициентам и конвертеру отходов в товары.
Как рассказал директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов, конвертер создавался для того, чтобы предприятия могли понимать, в какой конечный продукт могут быть превращены отходы их продукции или упаковки. Забралов пояснил, что подобные разъяснения необходимы, поскольку в рамках РОП утилизацией считается также утилизация конкретного вида отхода в конкретный вид продукции.
Он подчеркнул, что представители ведомств и предприниматели проявляют неподдельный интерес к совещаниям. На встречах эксперты стремятся максимально развернуто отвечать на вопросы и пояснять все особенности новой системы РОП.
Кроме этого, специалисты рассказали о реестре утилизаторов и объяснили, кто несет ответственность за утилизацию упаковки. Отметим, что, согласно новым правилам, занимающиеся утилизацией предприятия должны быть внесены в специальный реестр в случае, если планируют утилизировать отходы в рамках расширенной ответственности производителей. Реестр формируется Росприроднадзором. Специалисты РЭО будут проводить выездные оценки утилизаторов, желающих быть включенными в реестр.
Представители РЭО приняли участие в 20-й профильной конференции «ПЭТФ», которая прошла 1 марта в Москве. Эксперты рассказали о новых нормах РОП. Мероприятие организовано CREON Group.