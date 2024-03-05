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РЭО: Электронная площадка поможет перерабатывать пивные бутылки и банки

РЭО: Электронная площадка поможет перерабатывать пивные бутылки и банки

5 марта 2024, 14:11
Фото: reo.ru
Пивоваренная компания «Балтика» теперь будет работать на электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП), учрежденной при участии публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО).

Компания будет заказывать услуги по утилизации стеклянных бутылок и алюминиевых банок.

По словам гендиректора ППК «РЭО» Дениса Буцаева, на сегодняшний день все больше компаний начинают соблюдать принципы экономики замкнутого цикла и присоединяться к электронной площадке по торговле вторичным сырьем и исполнению расширенной ответственности производителей (РОП). Как сообщает 56orb.ru, с 2024 года данный механизм работает по другим, усовершенствованным правилам, благодаря которым отрасль будет становиться прозрачнее, а утилизация отходов от товаров и упаковки будет реальной, а не просто на бумаге. Глава Российского экологического оператора считает, что ЭТП является удобным инструментом для исполнения РОП.

Согласно комментарию руководителя ЭТП Заура Абдурахимова, с этого года от производителей требуется в обязательном порядке выполнять нормативы утилизации отходов от своих товаров. Он рассказал, что на цифровой платформе по торговле вторсырьем зарегистрированы исключительно надежные утилизаторы, у которых можно заказать такие услуги. В числе новых участников можно отметить такого крупного игрока, как компания «Балтика». Посредством работы на ЭТП она будет утилизировать стеклянные бутылки и алюминиевые банки из-под пива. Подобное вторсырье обычно перерабатывается в новую продукцию, причем неоднократно.

На площадке к настоящему моменту числятся 2470 зарегистрированных пользователей, которые разместили 1134 лота суммарно на 2,8 миллиарда рублей. Помимо этого, компании имеют возможность проводить сделки по купле-продаже вторсырья.

#Общество
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