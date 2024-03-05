РЭО: Электронная площадка поможет перерабатывать пивные бутылки и банки

По словам гендиректора ППК «РЭО» Дениса Буцаева, на сегодняшний день все больше компаний начинают соблюдать принципы экономики замкнутого цикла и присоединяться к электронной площадке по торговле вторичным сырьем и исполнению расширенной ответственности производителей (РОП). Как сообщает 56orb.ru, с 2024 года данный механизм работает по другим, усовершенствованным правилам, благодаря которым отрасль будет становиться прозрачнее, а утилизация отходов от товаров и упаковки будет реальной, а не просто на бумаге. Глава Российского экологического оператора считает, что ЭТП является удобным инструментом для исполнения РОП.