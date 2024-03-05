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Updated Сегодня, 17:06

РЭО стал инициатором создания международной арт-группы «Зеленый квадрат»

РЭО стал инициатором создания международной арт-группы «Зеленый квадрат»

5 марта 2024, 17:05
Фото: reo.ru
Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» при содействии арт-кластера «Таврида» организовала деятельность международной арт-группы «Зеленый квадрат», к которой могут присоединиться художники и экоактивисты из-за рубежа.

Возглавляющий ППК «РЭО» Денис Буцаев пообещал, что поддержкой творческого направления компания продолжит заниматься и в дальнейшем. Как сообщает 56orb.ru, сейчас при участии арт-кластера «Таврида» начнет развиваться новая инициатива «Зеленый квадрат» в целях объединения перспективных молодых художников, экологических энтузиастов со всех стран. Глава Российского экологического оператора озвучил мнение, что благодаря поддержке его компании участники арт-группы получат возможность для реализации множества творческих задумок. Таким образом они смогут продемонстрировать свой потенциал художников, а их аудитория ознакомится с актуальными экологическими проблемами.

Торжество по случаю запуска международной арт-группы проходило 5 марта на полях международного фестиваля молодежи в «Сириусе». Первые художники, включенные в такую группу, являются также почетными участниками ВФМ-2024 — это Медерик Тюрей из Марокко, Муну Дезире Коффи из Кот-д’Ивуара, Чжан Сяо из Китая.

О старте новой арт-группы «Зеленый квадрат» рассказал PR-директор департамента коммуникаций ППК «РЭО» Дмитрий Бойко, отметив, что такое событие выступило очередным шагом для развития экопросвещения среди большей части населения. Он назвал искусство одним из действенных способов привлечения внимания к проблеме защиты экологии.

Чтобы стать участником арт-группы «Зеленый квадрат», необходимо заполнить соответствующую заявку на сайте.

#Общество
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