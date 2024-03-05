РЭО стал инициатором создания международной арт-группы «Зеленый квадрат»

Возглавляющий ППК «РЭО» Денис Буцаев пообещал, что поддержкой творческого направления компания продолжит заниматься и в дальнейшем. Как сообщает 56orb.ru, сейчас при участии арт-кластера «Таврида» начнет развиваться новая инициатива «Зеленый квадрат» в целях объединения перспективных молодых художников, экологических энтузиастов со всех стран. Глава Российского экологического оператора озвучил мнение, что благодаря поддержке его компании участники арт-группы получат возможность для реализации множества творческих задумок. Таким образом они смогут продемонстрировать свой потенциал художников, а их аудитория ознакомится с актуальными экологическими проблемами.