РЭО стал инициатором создания международной арт-группы «Зеленый квадрат»

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
Возглавляющий ППК «РЭО» Денис Буцаев пообещал, что поддержкой творческого направления компания продолжит заниматься и в дальнейшем. Как сообщает 56orb.ru, сейчас при участии арт-кластера «Таврида» начнет развиваться новая инициатива «Зеленый квадрат» в целях объединения перспективных молодых художников, экологических энтузиастов со всех стран. Глава Российского экологического оператора озвучил мнение, что благодаря поддержке его компании участники арт-группы получат возможность для реализации множества творческих задумок. Таким образом они смогут продемонстрировать свой потенциал художников, а их аудитория ознакомится с актуальными экологическими проблемами.
Торжество по случаю запуска международной арт-группы проходило 5 марта на полях международного фестиваля молодежи в «Сириусе». Первые художники, включенные в такую группу, являются также почетными участниками ВФМ-2024 — это Медерик Тюрей из Марокко, Муну Дезире Коффи из Кот-д’Ивуара, Чжан Сяо из Китая.
О старте новой арт-группы «Зеленый квадрат» рассказал PR-директор департамента коммуникаций ППК «РЭО» Дмитрий Бойко, отметив, что такое событие выступило очередным шагом для развития экопросвещения среди большей части населения. Он назвал искусство одним из действенных способов привлечения внимания к проблеме защиты экологии.
Чтобы стать участником арт-группы «Зеленый квадрат», необходимо заполнить соответствующую заявку на сайте.