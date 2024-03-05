Школьница серьезно пострадала при резком падении лифта в Волгограде

Утром 4 марта девочка отправилась из своего дома на улице Репина в школу, но к сожалению, она не успела до нее дойти. Произошел несчастный случай с лифтом. Предварительно установлено, что девочка должна была спуститься с 13-го этажа. Однако, по непонятным причинам лифт вышел из строя и начал падать, а затем резко остановился, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».