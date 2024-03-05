Школьница серьезно пострадала при резком падении лифта в Волгограде

Posted Сегодня, 20:04
Published Сегодня, 20:04
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Updated Сегодня, 20:06
Утром 4 марта девочка отправилась из своего дома на улице Репина в школу, но к сожалению, она не успела до нее дойти. Произошел несчастный случай с лифтом. Предварительно установлено, что девочка должна была спуститься с 13-го этажа. Однако, по непонятным причинам лифт вышел из строя и начал падать, а затем резко остановился, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В результате этого инцидента школьница получила серьезные травмы. Ей потребовалась медицинская помощь. В больнице ей был диагностирован перелом позвоночника компрессионного типа. Сейчас девочка находится под наблюдением врачей.
Следователи приступили к расследованию данного инцидента в рамках уголовного дела, которое было возбуждено по факту предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности.