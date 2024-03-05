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Posted Сегодня, 20:04

Published Сегодня, 20:04

Modified Сегодня, 20:06

Updated Сегодня, 20:06

Школьница серьезно пострадала при резком падении лифта в Волгограде

5 марта 2024, 20:04
В Волгограде произошел инцидент с лифтом, в результате которого пострадала школьница. Об этом сообщает Следственный комитет России по области.

Утром 4 марта девочка отправилась из своего дома на улице Репина в школу, но к сожалению, она не успела до нее дойти. Произошел несчастный случай с лифтом. Предварительно установлено, что девочка должна была спуститься с 13-го этажа. Однако, по непонятным причинам лифт вышел из строя и начал падать, а затем резко остановился, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В результате этого инцидента школьница получила серьезные травмы. Ей потребовалась медицинская помощь. В больнице ей был диагностирован перелом позвоночника компрессионного типа. Сейчас девочка находится под наблюдением врачей.

Следователи приступили к расследованию данного инцидента в рамках уголовного дела, которое было возбуждено по факту предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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