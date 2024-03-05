Средний размер ипотеки в Кузбассе оказался одним из самых высоких в Сибири

По статистике, выше размер ипотеки в Сибири только в Омской области (+23%). Объемы ипотечного кредитования сокращаются и в Сибири, и отдельно в Кемеровской области. Специалисты отмечают, что в конце 2023 года квартиры на первичном рынке в регионе подорожали в среднем на 4,8% за год до 103 206 рублей за 1 кв. м. На вторичном рынке квадратный метр жилья теперь стоит 95 381 рубль (+13,8%).