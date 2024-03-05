Средний размер ипотеки в Кузбассе оказался одним из самых высоких в Сибири

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Средний размер ипотечных кредитов в Кузбассе вырос на 19% по сравнению с декабрем, сообщает Объединенное кредитное бюро. В январе средний размер ипотечного кредита составил 3,29 млн рублей, а средний срок выплаты — 237 месяцев (около 20 лет), пишет VSE42.Ru.
По статистике, выше размер ипотеки в Сибири только в Омской области (+23%). Объемы ипотечного кредитования сокращаются и в Сибири, и отдельно в Кемеровской области. Специалисты отмечают, что в конце 2023 года квартиры на первичном рынке в регионе подорожали в среднем на 4,8% за год до 103 206 рублей за 1 кв. м. На вторичном рынке квадратный метр жилья теперь стоит 95 381 рубль (+13,8%).