properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:23

Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

Средний размер ипотеки в Кузбассе оказался одним из самых высоких в Сибири

Средний размер ипотеки в Кузбассе оказался одним из самых высоких в Сибири

5 марта 2024, 07:23
Фото: Изображение Midjourney
Средний срок выплаты ипотечного займа составляет примерно 20 лет.

Средний размер ипотечных кредитов в Кузбассе вырос на 19% по сравнению с декабрем, сообщает Объединенное кредитное бюро. В январе средний размер ипотечного кредита составил 3,29 млн рублей, а средний срок выплаты — 237 месяцев (около 20 лет), пишет VSE42.Ru.

По статистике, выше размер ипотеки в Сибири только в Омской области (+23%). Объемы ипотечного кредитования сокращаются и в Сибири, и отдельно в Кемеровской области. Специалисты отмечают, что в конце 2023 года квартиры на первичном рынке в регионе подорожали в среднем на 4,8% за год до 103 206 рублей за 1 кв. м. На вторичном рынке квадратный метр жилья теперь стоит 95 381 рубль (+13,8%).

#Общество
Подпишитесь
«Молот» продемонстрировал в этом сезоне волю к победе. Но, иногда, одной воли мало
Сегодня, 12:29
СРОЧНО. Виновнику смертельного ДТП в центре Перми предъявили обвинение
Сегодня, 12:20
Высотки и роллердром. Власти и застройщики вновь добрались до Черняевского леса
Сегодня, 04:43
Пермяков предупреждают о гололедице на дорогах
Сегодня, 10:37
У обанкротившегося экс-депутата Заксобрания Прикамья нашли парк судов
Сегодня, 08:58
Владельцев пермских сети баров-казино «Князь» будут судить заочно
Сегодня, 10:41