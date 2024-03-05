Средний размер кредита наличными в Пермском крае составляет 148 тысяч рублей

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
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Updated Сегодня, 06:21
Пермяки в январе этого года взяли 48,14 тыс. кредитов наличными. Средняя сумма кредита составляла 148 тыс. рублей, сообщает Объединенное Кредитное Бюро.
Пермяки, в основном, брали займы на 32 месяца. Сумма таких кредитов в Прикамье в январе составила 7,11 млрд рублей. По количеству выданных займов наличными Пермский край 17-й среди регионов России.
Заметим, что в декабре 2023 года пермяки взяли немногим больше займов — 48,96 тыс., однако средняя сумма кредита была несколько выше — 172 тыс. рублей. Таким образом жители Прикамья заняли 8,41 млрд рублей.
Как сообщают в бюро, объемы кредитов наличными в РФ снижаются пятый месяц подряд.