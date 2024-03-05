properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:19

Published Сегодня, 06:19

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

Средний размер кредита наличными в Пермском крае составляет 148 тысяч рублей

Средний размер кредита наличными в Пермском крае составляет 148 тысяч рублей

5 марта 2024, 06:19
Фото: 1MI
Объемы кредитов наличными снижаются пятый месяц подряд.
Сюжет
Кредит

Пермяки в январе этого года взяли 48,14 тыс. кредитов наличными. Средняя сумма кредита составляла 148 тыс. рублей, сообщает Объединенное Кредитное Бюро.

Пермяки, в основном, брали займы на 32 месяца. Сумма таких кредитов в Прикамье в январе составила 7,11 млрд рублей. По количеству выданных займов наличными Пермский край 17-й среди регионов России.

Заметим, что в декабре 2023 года пермяки взяли немногим больше займов — 48,96 тыс., однако средняя сумма кредита была несколько выше — 172 тыс. рублей. Таким образом жители Прикамья заняли 8,41 млрд рублей.

Как сообщают в бюро, объемы кредитов наличными в РФ снижаются пятый месяц подряд.

Читайте также:
В Пермском крае за год выявлены 22 компании, выдававшие нелегальные займыПермский край вошел в ТОП-15 регионов России по объемам кредитования населенияКоллекторы заплатят за давление на семью должника-пермяка
#Экономика#Кредит#Статистика#Кредиты#Кредиты населению#Потребительский кредит
Подпишитесь
Суд отправил бывшего руководителя Соликамского магниевого завода в колонию
Сегодня, 05:32
Заболеваемость коронавирусом в Пермском крае за неделю выросла почти на 60%
Сегодня, 03:43
Холодно и дождливо. Синоптики рассказали, какой весны ждать в Перми
Сегодня, 03:25
Погибла 18-летняя девушка. В Перми задержали водителя, сбившего троих человек у ЦУМа
Сегодня, 05:01
Видео. Дом в Свердловском районе Перми признали аварийным, несмотря на свежий капремонт
Сегодня, 04:58
Высотки и роллердром. Власти и застройщики вновь добрались до Черняевского леса
Сегодня, 04:43