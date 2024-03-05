Суд отправил бывшего руководителя Соликамского магниевого завода в колонию

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
Пермский краевой суд изменил приговор, вынесенный бывшему топ-менеджеру «Соликамского магниевого завода» (СМЗ) Вахтангу Джигкаеву за хищение 5 млн рублей — его приговорили к трем годам реального срока в колонии общего режима, ранее срок был условным. Джигкаева взяли под стражу в зале суда.
Решение Соликамского районного суда обжаловали как прокуратура, так и сам осужденный. Прокуратура сочла наказание излишне мягким. Гособвинение в апелляционном представлении просило ужесточить наказание и отправить Джигкаева в колонию общего режима на 7 лет.
Как передает из зала суда журналист Properm.ru, представитель СМЗ Наталья Майер выступила против доводов апелляционной жалобы защиты осужденного и считает обвинение законным. Защита Джигкаева просила оправдать его, утверждая, что «дело было расследовало безобразно и изначально с обвинительным уклоном».
Гособвинитель Светлана Плотникова в прениях сторон пояснила, что прокуратура считает необходимым изменить приговор, так как он является излишне мягким. Вдобавок, первая инстанция не нашла доводов для дополнительного наказания, которое просила назначить прокуратура — лишить права занимать руководящие должности. Прокуратура просила отправить Джигкаева в колонию на 7 лет, оштрафовать на 900 тыс. рублей, а также наложить запрет на занятие руководящих должностей в течение 2,5 лет после освобождения.
Проверка действий Джигкаева на посту и. о. директора СМЗ произошла после заявления в силовые структуры главного инженера СМЗ, который заподозрил в заключенном с ООО «Скайпро» договоре на проведение аудита хищение. Гособвинитель утверждает, что аудит на предприятии не был нужен, деятельность предприятия до назначения Джигкаева и. о. гендиректора не была убыточной. Само с ООО «Скайпро» прокурор назвала фирмой-однодневкой.
Функции и. о. гендиректора Соликамского магниевого осужденный осуществлял с 15 июня 2022 года. Защита Джигкаева утверждает, что у главного инженера не было прав для написания заявления, а совет директоров не давал согласия на написание заявления силовикам. Заявление инженера нельзя считать заявлением от лица организации, Джигкаев был на своем месте, выручка во время его управления резко выросла, а назначал и собеседовал его экс-собственник предприятия Игорь Пестриков, — сообщила в своей речи защитник. Напомним, Пестриков сам сейчас находится в розыске по делу о хищении 250 млн рублей из бюджета предприятия.
«На скамье подсудимых талантливый финансист, который принес пользу заводу», — настаивала адвокат Татьяна Епишина.
Джигкаев в своем последнем слове напомнил суду, как единственным голосующим акционером в мае 2022 года СМЗ остался Пестриков, который и назначил гендиректором компании Артура Уртаева. Последний и пригласил Джигкаева работать на заводе, собеседование с ним проводил сам Пестриков. Ему также вынесен приговор по делу о хищении 250 млн рублей. Именно Пестриков и Уртаев, по словам Джигкаева, и инициировали аудит, его причины указываются в письме Пестрикова совету директоров СМЗ.
4 мая 2022 года, с назначением Уртаева, аудиторы приехали на завод, утверждает осужденный. По словам Джигкаева, только тогда его назначили финдиректором завода, и он не мог принимать решение о назначении аудита. Тогда из управления предприятием только главный инженер и юрисконсульт завода выступали против аудита: «Но этот аудит не я назначил, у меня должности такой тогда еще не было», — пояснил Джигкаев.
«Я с оружием в руках Северную Осетию защищал, три высших образования имею, какую я общественную опасность представляю? Я просил, чтобы мне залог не возвращали, 4,1 млн на карте арестовано — это теперь под контролем государства. Как я ущерб не возмещал?», — заявил Джигкаев в конце своей речи в суде. Он также пояснил, что у него арестованы 4,1 млн рублей на счетах, и теперь государство должно решать, возмещать ли ущерб СМЗ.
22 января Джигкаева признали виновным в хищении 5 млн рублей со счетов предприятия — 3 года лишения свободы условно и штраф 200 тыс. рублей. Он являлся директором по экономике и финансам Соликамского магниевого завода, как считает следствие, Джигкаев растратил в пользу неустановленного лица деньги предприятия. Средства были похищены под предлогом перевода авансового платежа по договору оказания аудиторских услуг, заключенного с подставной фирмой.
Из материалов дела известно, что Джигкаев заключил с ООО «Скайпро» договор об оказании услуг по проведению финансово-экономической проверки. Затем перевел деньги на расчетный счет фирмы в качестве предоплаты за услугу. В реальности коммерческая организация не планировала проводить аудит СМЗ, о чем Джигкаев достоверно знал еще с момента заключения контракта. Было возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 «Присвоение и растрата» УК РФ. Джигкаев находился под залогом в 2 млн рублей.
Вахтанг Джигкаев трудился на АО «СМЗ» заместителем гендиректора по экономике и финансам. После задержания 9 июня 2022 года гендиректора Артура Уртаева был назначен и. о. гендиректора.
11 мая 2022 года арбитражный суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры России об изъятии в пользу государства акций ОАО «Соликамский магниевый завод» у нескольких собственников — Петра Кондрашева, Игоря Пестрикова, Сергея Кирпичева и Тимура Старостина. В октябре АО «Регистратор Интрако» передало более 89% акций ОАО «Соликамский магниевый завод» на баланс Росимущества. Тогда же были возбуждены уголовные дела о хищении денег предприятия, в июне 2022 года был задержан Артур Уртаев.