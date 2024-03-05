Суд отправил бывшего руководителя Соликамского магниевого завода в колонию

Функции и. о. гендиректора Соликамского магниевого осужденный осуществлял с 15 июня 2022 года. Защита Джигкаева утверждает, что у главного инженера не было прав для написания заявления, а совет директоров не давал согласия на написание заявления силовикам. Заявление инженера нельзя считать заявлением от лица организации, Джигкаев был на своем месте, выручка во время его управления резко выросла, а назначал и собеседовал его экс-собственник предприятия Игорь Пестриков, — сообщила в своей речи защитник. Напомним, Пестриков сам сейчас находится в розыске по делу о хищении 250 млн рублей из бюджета предприятия.