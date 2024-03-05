Суд в Перми наказал гендиректора, получившего деньги за невыполненные дорожные работы

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
В Перми вынесли приговор руководителю подрядной организации за мошенничество при проведении дорожных работ. Речь идет о Марселе Кумашяне. В январе 2021 года между МКУ «Благоустройство Ленинского района» и ООО «Мегалит» был заключен контракт на ремонт улицы Монастырской от Максима Горького до Попова. Стоимость работ составила 70 млн рублей, срок контракта — до 25 ноября 2021 года, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.
Позже Кумашян решил похитить деньги из бюджета РФ. Он сообщил чиновникам, что дорожную разметку после завершения работ по ремонту не успели нанести из-за погоды, но она появится в 2022 году. Гендиректор предложил принять и оплатить работы, которые не были выполнены. В итоге компания получила 619 тыс. рублей за работы, которых не было.
Мужчину признали виновным в мошенничестве и оштрафовали на 400 тыс. рублей. Ущерб МКУ «Содержание объектов благоустройства» был возмещен. Приговор в законную силу еще не вступил — его можно обжаловать.
По данным Rusprofile, ООО «Мегалит» зарегистрировано в 2015 году в Перми. С 2016 года гендиректором компании является Марсель Кумашян. Компания получала множество контрактов на ремонты дорог в Перми, также ремонтировала дороги в Кудымкарском и Соликамском округах.