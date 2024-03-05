Суд в Перми наказал гендиректора, получившего деньги за невыполненные дорожные работы

Позже Кумашян решил похитить деньги из бюджета РФ. Он сообщил чиновникам, что дорожную разметку после завершения работ по ремонту не успели нанести из-за погоды, но она появится в 2022 году. Гендиректор предложил принять и оплатить работы, которые не были выполнены. В итоге компания получила 619 тыс. рублей за работы, которых не было.