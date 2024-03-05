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Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 07:17

Updated Сегодня, 07:17

Жителя Пермского края, заливавшего уксус в глазах девушке, отправили в колонию

Связал и пытался залить уксус в глаза. Пермяка осудили за издевательства над девушкой

5 марта 2024, 06:32
Фото: ideogram.ai

Жителя Пермского края, заливавшего уксус в глазах девушке, отправили в колонию

Мужчина не признался, что бил возлюбленную.

Жителя Соликамска отправили в колонию за избиение возлюбленной. По данным пресс-службы краевого суда, пара познакомилась в 2020 году. Спустя полгода начались проблемы — мужчина избил подругу. Тогда его осудили, но отношения продолжились.

Преступник продолжал избивать любимую — это было в течение трех месяцев. Удары были руками, ногами, потерпевшую таскали за волосы. Он также угрожал убить ее. Каждый раз женщина проходила лечение, но не заявляли в полицию до более серьезного инцидента.

Во время одной из ссор соликамец избил и начал душить жертву, затем он связал ей руки и ноги скотчем, заклеил рот. Он схватился за уксус и попытался залить глаза возлюбленной, но не получилось. Тогда преступник забрил голову жертве фарфоровой кружкой.

После этого мужчина ушел, заперев комнату в общежитии на ключ. С собой он взял банковскую карту жертвы, откуда снял 8,5 тыс. рублей. Потерпевшей удалось освободиться и обратиться в полицию.

На суде соликамец не признал вину. По его словам, он не избивал сожительницу, она якобы сама получила травмы, когда падала в приступе эпилепсии. Деньги с чужой карты действительно снял, чтобы купить себе ботинки, одежду, бутылку водки и корм для кошки.

Соликамский городской суд приговорил мужчину к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Ранее у него был неотбытое наказание по другому преступлению. Вдобавок, его обязали компенсировать моральный ущерб возлюбленной — 110 тыс. рублей. Злоумышленник пытался обжаловать приговор в краевом суде, но это не удалось.

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#Суд#Пермь#Домашнее насилие#Соликамск
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