Связал и пытался залить уксус в глаза. Пермяка осудили за издевательства над девушкой

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Жителя Соликамска отправили в колонию за избиение возлюбленной. По данным пресс-службы краевого суда, пара познакомилась в 2020 году. Спустя полгода начались проблемы — мужчина избил подругу. Тогда его осудили, но отношения продолжились.
Преступник продолжал избивать любимую — это было в течение трех месяцев. Удары были руками, ногами, потерпевшую таскали за волосы. Он также угрожал убить ее. Каждый раз женщина проходила лечение, но не заявляли в полицию до более серьезного инцидента.
Во время одной из ссор соликамец избил и начал душить жертву, затем он связал ей руки и ноги скотчем, заклеил рот. Он схватился за уксус и попытался залить глаза возлюбленной, но не получилось. Тогда преступник забрил голову жертве фарфоровой кружкой.
После этого мужчина ушел, заперев комнату в общежитии на ключ. С собой он взял банковскую карту жертвы, откуда снял 8,5 тыс. рублей. Потерпевшей удалось освободиться и обратиться в полицию.
На суде соликамец не признал вину. По его словам, он не избивал сожительницу, она якобы сама получила травмы, когда падала в приступе эпилепсии. Деньги с чужой карты действительно снял, чтобы купить себе ботинки, одежду, бутылку водки и корм для кошки.
Соликамский городской суд приговорил мужчину к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Ранее у него был неотбытое наказание по другому преступлению. Вдобавок, его обязали компенсировать моральный ущерб возлюбленной — 110 тыс. рублей. Злоумышленник пытался обжаловать приговор в краевом суде, но это не удалось.