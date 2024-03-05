Связал и пытался залить уксус в глаза. Пермяка осудили за издевательства над девушкой

На суде соликамец не признал вину. По его словам, он не избивал сожительницу, она якобы сама получила травмы, когда падала в приступе эпилепсии. Деньги с чужой карты действительно снял, чтобы купить себе ботинки, одежду, бутылку водки и корм для кошки.