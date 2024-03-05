properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:58

Published Сегодня, 08:58

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

У экс-депутата ЗС Прикамья Виктора Плюснина нашли парк судов в ходе банкротства

У обанкротившегося экс-депутата Заксобрания Прикамья нашли парк судов

5 марта 2024, 08:58
Фото: properm.ru

У экс-депутата ЗС Прикамья Виктора Плюснина нашли парк судов в ходе банкротства

В ходе судебного разбирательства также обнаружилось, что на имя его супруги зарегистрировано девять объектов недвижимого имущества и автомобиль Toyota.

Во время судебного разбирательства о признании несостоятельности бывшего депутата Заксобрания Прикамья Виктора Плюснина выяснилось, что пермский банкрот имеет шесть единиц водного транспорта. На документ суда от 20 февраля обратил внимание «Ъ-Прикамье».

По данным органа, на имя Плюснина зарегистрировано четыре моторные лодки («Обь-М», SOLAR 380, SOLAR C-380, YFMARIN) и два катера («Витязь», «Восток»). Самая старая модель в коллекции была выпущена в 1981 году, а самая новая — в 2016 году. Помимо этого, имеются два прицепа 2004 и 2007 годов выпуска и автомобиль Toyota Camry 2012 года выпуска.

Сумма задолженности перед Виктора Плюснина перед Сбербанком сложилась в 60 тыс. рублей. Кроме того, общая кредиторская задолженность Плюснина совместно с его супругой Ларисой Плюсниной перед кредитором ИП Светланой Хакимовой составляет 56 млн рублей, перед ПАО «Татфондбанк» — 630,2 тыс. руб. Оказалось, что на госпожу Плюснину зарегистрировано девять объектов недвижости и автомобиль Toyota Land Cruiser 2012 года выпуска.

Летом прошлого года Виктор Плюснин сам обратился с иском в суд. Сумма долгов составило более 57 млн рублей. После этого Хакимова направила в суд возражения на ходатайство экс-депутата о введении процедуры реализации имущества. В результате, ее требования и заявление Плюснина были объединены в одно делопроизводство.

Виктор Плюснин был депутатом заксобрания с 2001 по 2021 годы. В 2022 году его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. В феврале текущего года суд начинал рассмотрение уголовного дела, но дело о строительстве дома для детей-сирот было возвращено в прокуратуру. По мнению суда, во время предварительного следствия были допущены нарушения, из-за которых рассмотреть дело сейчас нельзя.

Читайте также:
Экс-депутат из Пермского края, обвиняемый в мошенничестве, признан банкротом Бывший депутат заксобрания Прикамья заочно арестован по обвинению на 300,1 млн рублей
#Депутат#Мошенничество#Сбербанк#Уголовное дело#Банкрот#Долг#Дети-сироты#Задолженность#Татфондбанк#Катер#Водный транспорт#Кредиторская задолженность#Автомобиль#Toyota#Toyota land cruiser#Прицеп#Заксобрание Прикамья#Судебное разбирательство#Недвижимое имущество#Моторная лодка#Госпожа#Строительство дома
Подпишитесь
«Молот» продемонстрировал в этом сезоне волю к победе. Но, иногда, одной воли мало
Сегодня, 12:29
СРОЧНО. Виновнику смертельного ДТП в центре Перми предъявили обвинение
Сегодня, 12:20
Высотки и роллердром. Власти и застройщики вновь добрались до Черняевского леса
Сегодня, 04:43
Пермяков предупреждают о гололедице на дорогах
Сегодня, 10:37
Владельцев пермских сети баров-казино «Князь» будут судить заочно
Сегодня, 10:41