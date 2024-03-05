У обанкротившегося экс-депутата Заксобрания Прикамья нашли парк судов

Виктор Плюснин был депутатом заксобрания с 2001 по 2021 годы. В 2022 году его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. В феврале текущего года суд начинал рассмотрение уголовного дела, но дело о строительстве дома для детей-сирот было возвращено в прокуратуру. По мнению суда, во время предварительного следствия были допущены нарушения, из-за которых рассмотреть дело сейчас нельзя.