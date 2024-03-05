У обанкротившегося экс-депутата Заксобрания Прикамья нашли парк судов

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Во время судебного разбирательства о признании несостоятельности бывшего депутата Заксобрания Прикамья Виктора Плюснина выяснилось, что пермский банкрот имеет шесть единиц водного транспорта. На документ суда от 20 февраля обратил внимание «Ъ-Прикамье».
По данным органа, на имя Плюснина зарегистрировано четыре моторные лодки («Обь-М», SOLAR 380, SOLAR C-380, YFMARIN) и два катера («Витязь», «Восток»). Самая старая модель в коллекции была выпущена в 1981 году, а самая новая — в 2016 году. Помимо этого, имеются два прицепа 2004 и 2007 годов выпуска и автомобиль Toyota Camry 2012 года выпуска.
Сумма задолженности перед Виктора Плюснина перед Сбербанком сложилась в 60 тыс. рублей. Кроме того, общая кредиторская задолженность Плюснина совместно с его супругой Ларисой Плюсниной перед кредитором ИП Светланой Хакимовой составляет 56 млн рублей, перед ПАО «Татфондбанк» — 630,2 тыс. руб. Оказалось, что на госпожу Плюснину зарегистрировано девять объектов недвижости и автомобиль Toyota Land Cruiser 2012 года выпуска.
Летом прошлого года Виктор Плюснин сам обратился с иском в суд. Сумма долгов составило более 57 млн рублей. После этого Хакимова направила в суд возражения на ходатайство экс-депутата о введении процедуры реализации имущества. В результате, ее требования и заявление Плюснина были объединены в одно делопроизводство.
Виктор Плюснин был депутатом заксобрания с 2001 по 2021 годы. В 2022 году его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. В феврале текущего года суд начинал рассмотрение уголовного дела, но дело о строительстве дома для детей-сирот было возвращено в прокуратуру. По мнению суда, во время предварительного следствия были допущены нарушения, из-за которых рассмотреть дело сейчас нельзя.