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В Кемеровской области студент работал на мошенников и сам же от них пострадал

В Кемеровской области студент работал на мошенников и сам же от них пострадал

5 марта 2024, 07:42
Фото: скриншот видео пресс-службы ГУ МВД России по Кемеровской области
Молодой человек стал фигурантом уголовного дела.

В Новокузнецке 18-летний юноша решил помочь мошенникам, но позже сам от них пострадал. По данным МВД, молодой человек решил поработать курьером. Злоумышленники попросили забирать деньги у людей, переводить их на определенный счет и оставлять себе процент от этой суммы.

Студент подумал, что схема является крайне подозрительной, но согласился, решив поработать неделю и уйти. Но его «работодатель» пригрозил занести юношу в некий черный список. В итоге молодой человек остался, пишет VSE42.Ru.

Спустя некоторое время 84-летняя женщина, у которой похитили 200 тыс. рублей, обратилась в полицию. Молодого курьера поймали, и он сознался, также рассказав о своей причастности к двум другим случаям: хищении 150 тыс. рублей у 81-летней жительницы Заводского района и 100 тыс. рублей — у 83-летней жительницы Орджоникидзевского района. Примечательно, что прямо в момент задержания парень ждал таксиста, который должен был привезти деньги от 85-летней пенсионерки из Кузнецкого района. Водитель не знал о мошеннической схеме.

В результате в отношении студента возбуждено четыре уголовных дела о мошенничестве, ему грозит до пяти лет колонии.

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#Происшествия#Общество#Мошенники#Уголовное дело
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