В Кемеровской области студент работал на мошенников и сам же от них пострадал

Спустя некоторое время 84-летняя женщина, у которой похитили 200 тыс. рублей, обратилась в полицию. Молодого курьера поймали, и он сознался, также рассказав о своей причастности к двум другим случаям: хищении 150 тыс. рублей у 81-летней жительницы Заводского района и 100 тыс. рублей — у 83-летней жительницы Орджоникидзевского района. Примечательно, что прямо в момент задержания парень ждал таксиста, который должен был привезти деньги от 85-летней пенсионерки из Кузнецкого района. Водитель не знал о мошеннической схеме.