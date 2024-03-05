properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:46

Published Сегодня, 13:46

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

Власти не согласились с пермяками, оспаривающими аварийность дома на Седова, 9

В мэрии не согласились с пермяками, оспаривающими аварийность дома на Седова, 9

5 марта 2024, 13:46
Фото: скриншот видеообращения со страницы Анастасии Кузмичевой

Власти не согласились с пермяками, оспаривающими аварийность дома на Седова, 9

Несмотря на недавний капремонт, дефекты в здании серьезные, говорят чиновники.

Проект распоряжения о признании многоквартирного дома по ул. Седова, 9 аварийным и подлежащим сносу отправлен на согласование. Ранее, 21 февраля, во время повторного заседания комиссии с участием жильцов дома было принято соответствующее решение.

Власти не согласились с мнением собственников дома на Седова, 9, что он находится не в аварийном состоянии, говорится в ответе на запрос корреспондента Properm.ru. В администрации сообщили, что перед началом капремонта было проведено обследование здания, согласно которому строительные конструкции признаны ограниченно работоспособными. Согласно заключению Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края от 8 апреля 2021 года, дом имеет признаки аварийного состояния: разрушение цокольной части, трещины на несущих стенах и частичное разрушение кровли.

В управлении жилищных отношений администрации Перми подтвердили, что в 2018 году был заключен муниципальный контракт на капремонт здания. По информации чиновников, подрядчик до сих пор не разработал проект работ, с него взимаются пени и штрафы, а сам контракт планируется расторгнуть в судебном порядке.

В прошлом году городское управление жилищных отношений заключило контракт на проведение техобследования дома с ООО «БТИ-Регион-Кадастр». Организацию определили в соответствии с федеральным законодательством. Компания выдала заключение, что дом находится в аварийном состоянии.

25 января состоялось заседание комиссии о признании дома на Седова аварийным. Председатель «ТСЖ Седова, 9» заявила, что собственники квартир предоставили в управление жилищных отношений коллективное обращение о несогласии с признанием дома аварийным. Они предоставили заключение обследования, проведенного ООО «ИТК Френкеля». Комиссия перенесла заседание, чтобы ознакомиться с документами.

Две недели спустя, 9 февраля, комиссия провела выездное заседание. Она осмотрела дом и обнаружила, что дефекты несущих строительных конструкций, указанные в заключении «БТИ-Регион-Кадастр», существуют на самом деле. Это разрушение материала фундамента, трещины на стенах и прогибы перекрытия. В мэрии говорят, что те же самые дефекты перечислила и «ИТК Френкеля».

Ранее, 4 марта, жильцы дома на Седова, 9 опубликовали видеообращение, в котором обратились к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и СМИ с просьбой разобраться в ситуации. По мнению пермяков, решение межведомственной комиссии о признании здания аварийным является незаконным. Ситуацией заинтересовались в СУ СК России по Пермскому краю и в федеральном Следкоме.

Читайте также:
Дом в Свердловском районе Перми признали аварийным, несмотря на свежий капремонтГлава департамента образования мэрии Перми стала постоянным руководителем
#Недвижимость#Общество#Аварийное жилье#Пермь#Администрация Перми#Администрация
Подпишитесь
«Молот» продемонстрировал в этом сезоне волю к победе. Но, иногда, одной воли мало
Сегодня, 12:29
СРОЧНО. Виновнику смертельного ДТП в центре Перми предъявили обвинение
Сегодня, 12:20
Пермяков предупреждают о гололедице на дорогах
Сегодня, 10:37
Высотки и роллердром. Власти и застройщики вновь добрались до Черняевского леса
Сегодня, 04:43
Владельцев пермских сети баров-казино «Князь» будут судить заочно
Сегодня, 10:41