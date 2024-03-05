В мэрии не согласились с пермяками, оспаривающими аварийность дома на Седова, 9

Власти не согласились с мнением собственников дома на Седова, 9, что он находится не в аварийном состоянии, говорится в ответе на запрос корреспондента Properm.ru. В администрации сообщили, что перед началом капремонта было проведено обследование здания, согласно которому строительные конструкции признаны ограниченно работоспособными. Согласно заключению Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края от 8 апреля 2021 года, дом имеет признаки аварийного состояния: разрушение цокольной части, трещины на несущих стенах и частичное разрушение кровли.