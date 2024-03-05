В мэрии не согласились с пермяками, оспаривающими аварийность дома на Седова, 9

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
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Updated Сегодня, 13:48
Проект распоряжения о признании многоквартирного дома по ул. Седова, 9 аварийным и подлежащим сносу отправлен на согласование. Ранее, 21 февраля, во время повторного заседания комиссии с участием жильцов дома было принято соответствующее решение.
Власти не согласились с мнением собственников дома на Седова, 9, что он находится не в аварийном состоянии, говорится в ответе на запрос корреспондента Properm.ru. В администрации сообщили, что перед началом капремонта было проведено обследование здания, согласно которому строительные конструкции признаны ограниченно работоспособными. Согласно заключению Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края от 8 апреля 2021 года, дом имеет признаки аварийного состояния: разрушение цокольной части, трещины на несущих стенах и частичное разрушение кровли.
В управлении жилищных отношений администрации Перми подтвердили, что в 2018 году был заключен муниципальный контракт на капремонт здания. По информации чиновников, подрядчик до сих пор не разработал проект работ, с него взимаются пени и штрафы, а сам контракт планируется расторгнуть в судебном порядке.
В прошлом году городское управление жилищных отношений заключило контракт на проведение техобследования дома с ООО «БТИ-Регион-Кадастр». Организацию определили в соответствии с федеральным законодательством. Компания выдала заключение, что дом находится в аварийном состоянии.
25 января состоялось заседание комиссии о признании дома на Седова аварийным. Председатель «ТСЖ Седова, 9» заявила, что собственники квартир предоставили в управление жилищных отношений коллективное обращение о несогласии с признанием дома аварийным. Они предоставили заключение обследования, проведенного ООО «ИТК Френкеля». Комиссия перенесла заседание, чтобы ознакомиться с документами.
Две недели спустя, 9 февраля, комиссия провела выездное заседание. Она осмотрела дом и обнаружила, что дефекты несущих строительных конструкций, указанные в заключении «БТИ-Регион-Кадастр», существуют на самом деле. Это разрушение материала фундамента, трещины на стенах и прогибы перекрытия. В мэрии говорят, что те же самые дефекты перечислила и «ИТК Френкеля».
Ранее, 4 марта, жильцы дома на Седова, 9 опубликовали видеообращение, в котором обратились к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и СМИ с просьбой разобраться в ситуации. По мнению пермяков, решение межведомственной комиссии о признании здания аварийным является незаконным. Ситуацией заинтересовались в СУ СК России по Пермскому краю и в федеральном Следкоме.