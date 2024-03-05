В МФЦ Пермского края организовали сбор корма для животных из приютов

Акция «Весенний котофест» проводится по инициативе МФЦ Прикамья. Этот год объявлен в учреждении «годом благотворительности». Ранее в проведенной в феврале акции «Своих не бросаем» филиалы МФЦ совместно с жителями региона собрали для участников СВО большое количество предметов личной гигиены, термобелья, обуви, бинтов и многих других необходимых вещей. Ранее глава региона Дмитрий Махонин не раз отмечал, что жители Пермского края — очень отзывчивые и чуткие, и готовы помочь тем, кто оказывается в трудной жизненной ситуации.