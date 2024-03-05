В МФЦ Пермского края организовали сбор корма для животных из приютов

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
В ходе благотворительной акции «Весенний котофест» неравнодушные жители Пермского края смогут порадовать подопечных приютов бездомных животных. У них появилась возможность оставить в отделениях МФЦ различные съедобные подарки, преимущественно сухой и влажный корм для кошек в запечатанных фабричных упаковках.
Помимо этого, для питомцев можно оставить домики из ткани, когтеточки или игрушки. Также приютам нужны пластиковые переноски, древесный и минеральный наполнитель для лотков, впитывающие пеленки, дезинфицирующие средства, лотки, миски, средства от блох, клещей и глистов. Принести подарки для четвероногих друзей можно до 5 апреля в любой филиал МФЦ.
Отделения МФЦ, находящиеся в Перми, решили передать продукцию приюту для кошек «Матроскин». Сейчас в нем обитает около 100 животных.
Галя Море, руководитель приюта «Матроскин»:
— Приют «Матроскин» — это объединение людей, неравнодушных к животным. Миссия приюта — сделать так, чтобы в городе не осталось ни одного бездомного котика, и все они обрели дом. Мы выполняем реальную работу: забираем кошек с улицы, лечим, стерилизуем, находим им хозяев. Все это делается силами и на средства простых людей, таких же, как и вы.
Акция «Весенний котофест» проводится по инициативе МФЦ Прикамья. Этот год объявлен в учреждении «годом благотворительности». Ранее в проведенной в феврале акции «Своих не бросаем» филиалы МФЦ совместно с жителями региона собрали для участников СВО большое количество предметов личной гигиены, термобелья, обуви, бинтов и многих других необходимых вещей. Ранее глава региона Дмитрий Махонин не раз отмечал, что жители Пермского края — очень отзывчивые и чуткие, и готовы помочь тем, кто оказывается в трудной жизненной ситуации.