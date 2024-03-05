В Перми охранник сломал мужчине ребра и пробил легкое за то, что он уснул в «Фонбет»

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Пермский охранник сломал ребра 41-летнему мужчине за то, что он уснула в букмекерской конторе «Фонбет». Как сообщает «Mash», пермяк пришел сделать ставки ближе к ночи и уснул прямо в здании.
Сотрудники «Фонбет» приняли мужчину за бездомному и решили вызвать частное охранное предприятие. Когда мужчина проснулся, его окружили двое охранников. В то время, как его выводили на улицу, один из охранников, 25-летний Вячеслав, ударил в бок. «Мужчина получил два сломанных ребра и разрыв лёгкого», пишет телеграм-канал «Ural Mash».
На данный момент Дмитрий находится в больнице. В отношении Вячеслава заведено уголовное дело о причинении тяжкого вреда.