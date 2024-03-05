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В Перми охранник сломал мужчине ребра и пробил легкое за то, что он уснул в «Фонбет»

В Перми охранник сломал мужчине ребра и пробил легкое за то, что он уснул в «Фонбет»

5 марта 2024, 08:10
Фото: Изображение Midjourney
Сейчас пострадавший находится на лечении в больнице.

Пермский охранник сломал ребра 41-летнему мужчине за то, что он уснула в букмекерской конторе «Фонбет». Как сообщает «Mash», пермяк пришел сделать ставки ближе к ночи и уснул прямо в здании.

Сотрудники «Фонбет» приняли мужчину за бездомному и решили вызвать частное охранное предприятие. Когда мужчина проснулся, его окружили двое охранников. В то время, как его выводили на улицу, один из охранников, 25-летний Вячеслав, ударил в бок. «Мужчина получил два сломанных ребра и разрыв лёгкого», пишет телеграм-канал «Ural Mash».

На данный момент Дмитрий находится в больнице. В отношении Вячеслава заведено уголовное дело о причинении тяжкого вреда.

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#Происшествия#Пермь#Уголовное дело#Больница#Охранник#Пострадавший#Букмекерская контора#Фонбет#Уснул#Ребра#Легкое#Частное охранное предприятие
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