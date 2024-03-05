В Перми охранник сломал мужчине ребра и пробил легкое за то, что он уснул в «Фонбет»

Сотрудники «Фонбет» приняли мужчину за бездомному и решили вызвать частное охранное предприятие. Когда мужчина проснулся, его окружили двое охранников. В то время, как его выводили на улицу, один из охранников, 25-летний Вячеслав, ударил в бок. «Мужчина получил два сломанных ребра и разрыв лёгкого», пишет телеграм-канал «Ural Mash».