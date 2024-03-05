В Перми папа заявил в полицию, что на территории школы №37 школьники избили его сына

По данным департамента образования администрации Перми, администрация школы №37 провела служебное расследование. Установлено, что 4 марта несколько учащихся первых классов встретились во дворе школы, между ними произошел словесный конфликт. После уроков по дороге домой один из участников конфликта с учеником третьего класса в отместку за обзывательства толкнули и несколько раз пнули мальчика. Родители ребенка обратились в скорую помощь и травмпункт. По данным департамента образования Перми, травм зафиксировано не было, ребенок посещает уроки.