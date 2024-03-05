В Перми папа заявил в полицию, что на территории школы №37 школьники избили его сына

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
4 марта 2024 года днем четверо мальчиков избили первоклассника на территории школы №37 в Орджоникидзевском районе Перми. Ребенок не смог позвонить родителям, он был испуган, плакал, у него болела и кружилась голова. Мальчика ударили по лицу, животу, ногам, кроме того, нападающие шли за ним до дома по улице Вильямса, при этом продолжали пинать его.
Родители немедленно вызвали полицию и скорую, не дожидаясь их приезда, папа пострадавшего Артур Акманаев отправился в школу к директору за выяснением обстоятельств. Директор Татьяна Мухатаева, по словам Артура Акманаева, ответила, что «дыма без огня не бывает».
«Мне дали понять, что не заинтересованы в решении проблемы, что данный инцидент пустяковый и не требует его внимания, и не надо раздувать из мухи слона», — возмущается Артур Акманаев.
Заявление в полиции приняли. Скорая помощь зафиксировала обращение, также в травматологическом пункте зафиксировали обращение. Видимых повреждений нет. По словам Артура Акманаева, у мальчика была разбита губа, а также порвана куртка.
Родители школьника говорят, что мальчик боится один выходить на улицу, боится один идти в школу. «Нам страшно представить, что могло бы быть, и что может быть дальше, если все оставить, как есть, спустить дело на тормозах», — говорят родители мальчика.
Сегодня, 5 марта, состоялся Совет по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, на котором присутствовали дети, их родители, представители отдела по делам несовершеннолетних, руководство школы. По словам Артура Акманаева, ему предложено подождать результатов расследования, которое проведет полиция.
«Я конечно, ляпнул там лишнее, — говорит Артур Акманаев. — Сказал, мол, давайте путевку в Сочи теперь. На что мне последовал ответ: „Вы серьезно?“ Не поймите неправильно, я впервые с таким сталкиваюсь, не считаю это нормальным, считаю, что должно быть принято какое-то решение, просто не знаю, какое».
По данным департамента образования администрации Перми, администрация школы №37 провела служебное расследование. Установлено, что 4 марта несколько учащихся первых классов встретились во дворе школы, между ними произошел словесный конфликт. После уроков по дороге домой один из участников конфликта с учеником третьего класса в отместку за обзывательства толкнули и несколько раз пнули мальчика. Родители ребенка обратились в скорую помощь и травмпункт. По данным департамента образования Перми, травм зафиксировано не было, ребенок посещает уроки.
Администрация школы направила информацию в полицию и Комиссию по делами несовершеннолетних. Будет проведена проверка фактов и установлена степень вины каждого из участников. Также в школе проведен Совет профилактики, где были собраны все участники конфликта и их родители.