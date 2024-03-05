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В Перми задержали двоих парней за опасное вождение ради видео

В Перми задержали двоих парней за опасное вождение ради видео

5 марта 2024, 04:01
Фото: t.me/gibdd_159
На нарушителей составили девять административных протоколов.

В Перми сотрудники Госавтоинспекции нашли нарушителей правил дорожного движения, которые сняли свои поступки на видео. В ГИБДД отмечают, что они задержали как водителя Toyota Camry, который нарушал ПДД, так и мужчину, снимавшего это на видео из другого автомобиля.

Ими оказались жители краевой столицы, родившиеся в 2002 году. Их привлекли к административной ответственности — составили девять протоколов.

Видео: t.me/gibdd_159

Ранее в Перми ввели систему поощрений за сообщение о пьяных водителях. Выплату в 5 тыс. рублей получат пермяки, которые поделятся с силовиками полезной информацией, если она поможет задержать нарушителя.

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