В Перми задержали двоих парней за опасное вождение ради видео

В Перми сотрудники Госавтоинспекции нашли нарушителей правил дорожного движения, которые сняли свои поступки на видео. В ГИБДД отмечают, что они задержали как водителя Toyota Camry, который нарушал ПДД, так и мужчину, снимавшего это на видео из другого автомобиля.