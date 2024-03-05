В Перми задержали двоих парней за опасное вождение ради видео

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
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Updated Сегодня, 04:42
В Перми сотрудники Госавтоинспекции нашли нарушителей правил дорожного движения, которые сняли свои поступки на видео. В ГИБДД отмечают, что они задержали как водителя Toyota Camry, который нарушал ПДД, так и мужчину, снимавшего это на видео из другого автомобиля.
Ими оказались жители краевой столицы, родившиеся в 2002 году. Их привлекли к административной ответственности — составили девять протоколов.
Ранее в Перми ввели систему поощрений за сообщение о пьяных водителях. Выплату в 5 тыс. рублей получат пермяки, которые поделятся с силовиками полезной информацией, если она поможет задержать нарушителя.