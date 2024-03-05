В Пермском крае простились с 96-летним ветераном Великой Отечественной войны

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
В понедельник, 4 марта, на 96-м году ушел из жизни участник Великой Отечественной войны Евгений Поносов. Об этом сообщает администрация Ильинского городского округа.
Евгений родился 1 января 1928 года в деревне Кондрашина. 20 декабря 1944 года его призвали на фронт. Служба проходила в 138 стрелковом полку 5 стрелковой дивизии НКВД. Ветеран был рядовым военнослужащим.
После демобилизации Евгений вернулся на малую родину, а после чего переехал в с. Слудка. В селе мужчина работал в отделении связи.