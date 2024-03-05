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Updated Сегодня, 12:20

В Пермском крае простились с 96-летним ветераном Великой Отечественной войны

В Пермском крае простились с 96-летним ветераном Великой Отечественной войны

5 марта 2024, 12:18
Фото: properm.ru / Администрация Ильинского городского округа
Евгений Поносов был рядовым военнослужащим в 138 стрелковом полку 5 стрелковой дивизии НКВД.
Сюжет
Ветеран

В понедельник, 4 марта, на 96-м году ушел из жизни участник Великой Отечественной войны Евгений Поносов. Об этом сообщает администрация Ильинского городского округа.

Евгений родился 1 января 1928 года в деревне Кондрашина. 20 декабря 1944 года его призвали на фронт. Служба проходила в 138 стрелковом полку 5 стрелковой дивизии НКВД. Ветеран был рядовым военнослужащим.

После демобилизации Евгений вернулся на малую родину, а после чего переехал в с. Слудка. В селе мужчина работал в отделении связи.

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#Великая отечественная война#Пермский край#Связь#Ветеран#НКВД#Участник ВОВ#Ильинский городской округ#Кондрашина#138 стрелковый полк#5 стрелковая дивизия#Демобилизация
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