В Подмосковье пресекли деятельность банды лже-газовиков

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Преступники представлялись работниками газовой службы и посещали квартиры, склоняя местных жителей к проведению проверки газового оборудования. Затем они давали пожилым людям ложную информацию о наличии утечки и необходимости замены газовой аппаратуры, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
После этого мошенники заключали «договор» на техобслуживание и обещали пенсионерам, что приведут газовое оборудование в исправное состояние. В результате злоумышленники выманили у пожилых людей в общей сложности более пятидесяти тысяч рублей.
Было возбуждено уголовное дело, которое сейчас расследует Раменская городская прокуратура. Злоумышленников поместили под стражу и домашний арест.