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Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:36

Updated Сегодня, 07:36

В Подмосковье пресекли деятельность банды лже-газовиков

5 марта 2024, 07:32
В Подмосковном городе Раменское были задержаны десять человек, которые выдавали себя за газовиков. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Преступники представлялись работниками газовой службы и посещали квартиры, склоняя местных жителей к проведению проверки газового оборудования. Затем они давали пожилым людям ложную информацию о наличии утечки и необходимости замены газовой аппаратуры, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

После этого мошенники заключали «договор» на техобслуживание и обещали пенсионерам, что приведут газовое оборудование в исправное состояние. В результате злоумышленники выманили у пожилых людей в общей сложности более пятидесяти тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело, которое сейчас расследует Раменская городская прокуратура. Злоумышленников поместили под стражу и домашний арест.

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