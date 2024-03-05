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Posted Сегодня, 16:51

Published Сегодня, 16:51

Modified Сегодня, 16:53

Updated Сегодня, 16:53

В работе соцсетей по всему миру зафиксирован глобальный сбой

В работе соцсетей по всему миру зафиксирован глобальный сбой

5 марта 2024, 16:51
Фото: 1MI
Вероятно, проблемы связаны с атакой хуситов на интернет-кабели в Красном море.

С проблемами столкнулись пользователи Facebook и Instagram (принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), X (бывшая Twitter), Gmail, Google Карты, Google Play, Youtube, TikTok, WhatsApp, Discord и другие. Об этом сообщают СМИ.

Сбои возникают как с сайтами, так и с приложениями ресурсов, в том числе с авторизацией. Ряд пользователей жалуются на сбои в работе мессенджера Telegram.

Сегодня гонконгский провайдер HGC сообщил, что из-за атаки хуситов в Красном море оказались повреждены кабели Asia-Africa-Europe 1, Seacom, TGN и EIG. По оценкам компании, эти повреждения затрагивают порядка 25% трафика. Высока вероятность, что эти события взаимосвязаны.

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#Интернет#Происшествия#Сбой#Сбой в работе
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