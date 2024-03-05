В работе соцсетей по всему миру зафиксирован глобальный сбой

Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
Modified Сегодня, 16:53
Updated Сегодня, 16:53
С проблемами столкнулись пользователи Facebook и Instagram (принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), X (бывшая Twitter), Gmail, Google Карты, Google Play, Youtube, TikTok, WhatsApp, Discord и другие. Об этом сообщают СМИ.
Сбои возникают как с сайтами, так и с приложениями ресурсов, в том числе с авторизацией. Ряд пользователей жалуются на сбои в работе мессенджера Telegram.
Сегодня гонконгский провайдер HGC сообщил, что из-за атаки хуситов в Красном море оказались повреждены кабели Asia-Africa-Europe 1, Seacom, TGN и EIG. По оценкам компании, эти повреждения затрагивают порядка 25% трафика. Высока вероятность, что эти события взаимосвязаны.