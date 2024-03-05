Виновнику смертельного ДТП в центре Перми предъявили обвинение

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
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Updated Сегодня, 12:57
После смертельного ДТП рано утром в воскресенье в Перми следователями следственного отдела по Ленинскому району города Перми СУ СК России по Пермскому краю 31 — летнему уроженцу Республики Таджикистан предъявлено обвинение. По информации Properm.ru, речь идет о жителе Кондратово Богдане Сулиге.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения). Следователем подготовлены материалы для направления в суд ходатайства об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
По мнению следствия, именно Сулига находился за рулем Nissan Teana рано утром 3 марта и устроил смертельное ДТП, выехав на перекресток у ЦУМа на запрещающий сигнал светофора. После чего скрылся с места ДТП и был объявлен план-перехват для розыска Сулиги.
В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании Сулиге меры пресечения.
Как уже сообщала редакция Properm.ru, в минувший понедельник 4 марта сотрудники полиции установили личность Богдана Сулиги. После того, как он был объявлен в розыск, спустя более суток Сулига сам явился с адвокатом для проведения следственных действий сотрудникам СУ СРК по Пермскому краю. Расследованием ДТП с одним погибшим и двумя пострадавшими занимается следственный комитет.
Известно, что 31-летний уроженец Таджикистана и гражданин России Богдан Сулига проживет в деревне Кондратово Пермского района. На него было зарегистрировано крестьянско-фермерское хозяйство с основным видом деятельности по разведению овец. В 2018 году хозяйство было официально ликвидировано.
Тогда же в 2018 году Пермский районный суд оставил без изменений решение мирового судьи по уголовному делу в отношении Богдана Сулиги. Он был осужден за избиение знакомого по ч. 1 ст. 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести), суд назначил возместить потерпевшему моральный вред на сумму 100 тыс. рублей. Из материалов дела известно, что в 2017 году он подрался со знакомым, в результате конфликта у соперника Сулиги были зафиксированы переломы конечностей.
Смертельное ДТП произошло рано утром 3 марта. 31-летний водитель Nissan Teana проехал на красный сигнал светофора и врезался в автомобиль Hyundai Solaris, которым управлял 42-летний водитель. После этого Nissan Teana врезался в троих пешеходов: двоих молодых людей 2005 года рождения и девушку 2005 года рождения. 18-летняя девушка скончалась на месте происшествия, юношей госпитализировали.