Виновнику смертельного ДТП в центре Перми предъявили обвинение

Тогда же в 2018 году Пермский районный суд оставил без изменений решение мирового судьи по уголовному делу в отношении Богдана Сулиги. Он был осужден за избиение знакомого по ч. 1 ст. 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести), суд назначил возместить потерпевшему моральный вред на сумму 100 тыс. рублей. Из материалов дела известно, что в 2017 году он подрался со знакомым, в результате конфликта у соперника Сулиги были зафиксированы переломы конечностей.