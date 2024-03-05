Владельцев пермских сети баров-казино «Князь» будут судить заочно

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
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Updated Сегодня, 10:43
На рассмотрение Мотовилихинского районного суда направлено уголовное дело в отношении двух совладельцев сети баров «Князь», они обвиняются в организации незаконных азартных игр. Пресс-служба краевой прокуратуры сообщает, что было утверждено обвинительное заключение по делу об организации незаконной игровой деятельности под видом развлекательных баров.
Оба организатора обвиняются по пп. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). В 2018 году они скрылись с территории России и были объявлены в розыск. Суд будет выносить решение по делу заочно.
По версии следствия, в 2015–2016 годах обвиняемые организовали на территории Перми сеть развлекательных баров «Князь», подыскали помещения, наняли обслуживающий персонал. Как ранее сообщали в СУ СКР, для создания видимости законности и конспирации своих действий, соучастники организовали получение подконтрольной им компанией, зарегистрированной в Лондонской офшорной зоне, лицензированных прав оператора онлайн-сайта азартных игр, к которому были подключены аккаунты электронных финансовых систем, посредством которых игроки могли направлять денежные средства для ставок в азартной онлайн-игре.
Участие в игорной деятельности принимали лица, ранее знакомые соучастникам, либо по заранее имеющейся договоренности. За период существования игровых клубов они извлекли доход не менее 12 млн рублей. Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. После объявления в розыск организаторы подпольных казино так и не были найдены.