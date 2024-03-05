Владельцев пермских сети баров-казино «Князь» будут судить заочно

По версии следствия, в 2015–2016 годах обвиняемые организовали на территории Перми сеть развлекательных баров «Князь», подыскали помещения, наняли обслуживающий персонал. Как ранее сообщали в СУ СКР, для создания видимости законности и конспирации своих действий, соучастники организовали получение подконтрольной им компанией, зарегистрированной в Лондонской офшорной зоне, лицензированных прав оператора онлайн-сайта азартных игр, к которому были подключены аккаунты электронных финансовых систем, посредством которых игроки могли направлять денежные средства для ставок в азартной онлайн-игре.