Высокотехнологичные МСП заключили 240 договоров по льготной кредитной программе

По словам Александра Исаевича, на данный момент три из четырех предприятий, которые работают в отрасли научных исследований и разработок, относятся к сегменту малого и среднего бизнеса. Потенциал высокотехнологичных малых и средних предприятий является очень высоким. Такие компании быстрее перестраиваются и могут дать импульс развитию экономики в целом, а также оказать помощь в развитии других важных направлений.