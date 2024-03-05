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Высокотехнологичные МСП заключили 240 договоров по льготной кредитной программе

Высокотехнологичные МСП заключили 240 договоров по льготной кредитной программе

5 марта 2024, 09:52
Фото: Изображение Midjourney
Высокотехнологичные малые и средние предприятия России привлекли более 34 млрд рублей с момента запуска специализированной правительственной программы кредитования под 3% годовых в апреле 2022 года. Об этом рассказали в пресс-службе Корпорации МСП.

ТАСС пишет, что генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал о заключении с момента запуска льготной программы кредитования 240 договоров через МСП Банк. Из них 152 договора было заключено в 2023 году. Исаевич подчеркнул, что льготное кредитование высокотехнологичных инновационных компаний представляет собой инструмент адресной поддержки малых и средних предприятий, работающих в отраслях, которые являются ключевыми для государства. Их поддержка помогает ускорять темпы импортозамещения по стратегически важным направлениям, повышать уровень технологического суверенитета Российской Федерации, стимулирует российские высокотехнологичные компании к дальнейшему развитию.

Возможностями льготной кредитной программы для высокотехнологичных инновационных МСП уже воспользовались компании, которые представляют почти 40 российских субъектов. Регионами-лидерами стали Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Новосибирская область, Пермский край, Татарстан, Челябинская область.

Среди лидирующих отраслей — разработка компьютерного программного обеспечения, научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, вычислительной техники и IT, производство химических продуктов, осветительного оборудования, производство лекарственных препаратов и др.

По словам Александра Исаевича, на данный момент три из четырех предприятий, которые работают в отрасли научных исследований и разработок, относятся к сегменту малого и среднего бизнеса. Потенциал высокотехнологичных малых и средних предприятий является очень высоким. Такие компании быстрее перестраиваются и могут дать импульс развитию экономики в целом, а также оказать помощь в развитии других важных направлений.

В Корпорации МСП подчеркнули, что компаниям для получения льготного кредита необходимо соблюсти несколько критериев. Предприятие должно соответствовать приоритетным отраслям (их 16), относиться к сегменту малого и среднего предпринимательства, иметь годовую выручку от 100 миллионов рублей и среднегодовой прирост не меньше 12%, а также владеть правами на результаты интеллектуальной деятельности.

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