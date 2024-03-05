Высотки и роллердром. Власти и застройщики вновь добрались до Черняевского леса

Выяснилось, что в акте не отражена категория деревьев, даже схемы нет, какие деревья должны быть снесены. На многие деревья были наклеены бумажки с надписями, мол, дерево представляет опасность, будет снесено в рамках санитарной рубки. Экологи сорвали несколько бумажек, и эти деревья не тронули. «Они остались живы, они вообще здоровы, и даже в пятно застройки не входят! Мы так и не получили ответ, по какому принципу вообще вырубка производилась. Ответа ни от подрядчика, ни от городских властей нет», — рассказала Елена Плешкова.