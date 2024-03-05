Высотки и роллердром. Власти и застройщики вновь добрались до Черняевского леса

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
Modified Сегодня, 04:45
Updated Сегодня, 04:45
Черняевский лес, сердце города, настоящий лес в центре промышленного миллионника. Со времен Юрия Трутнева его «подрезают» и «надкусывают», этот лес, любимый пермяками. Мы уже анализировали, кто и сколько «отрезал» от леса, какие решения для этого принимали чиновники, в том числе незаконные, странные, необъяснимые.
Сейчас в лесу происходит «наступление» сразу с трех сторон:
Летом 2023 года подрядчик вырубил десятки сосен, и возмущенные жители обратились в редакцию Properm.ru.
Чиновники заявили, что собираются вырубить больше 100 деревьев в рамках «санитарной рубки», типа деревья старые, опасные, аварийные. Конечно, это оказалось неправдой. Выяснилось, что с 30 мая 2023 года по 31 декабря 2024 года проводится капитальный ремонт парка Балатово. Работами занимается ООО «ГСК „Норстрой“».
Как рассказывает президент «Обвинской розы» Елена Плешкова, когда начался снос сосен первой категории, они с экозащитниками вызвали полицию, остановили вырубку, не дали вывезти стволы, чтобы можно было оценить ущерб, который причинен природе. Природоохранная прокуратура поддержала общественников, представители надзорного органа буквально на следующий день приехали с проверкой, зафиксировав, что это не санитарная рубка, это не аварийные деревья, а сосны первой категории.
«Абсолютно здоровые деревья, прекрасные березы, — рассказала Елена Плешкова. — После этой вырубки большие жуки, пчелы, все звери, которые жили в этой части леса, неприкаянные летали, ползали, бегали. Очень жалко».
Экологи в суде оспорили комиссионный акт о признании деревьев подлежащими сносу. Правда, деревья уже не восстановить. Акт подписывали представители администрации Индустриального района, представители МКУ «Благоустройство», представители управления по экологии администрации Перми и представители подрядчика. Суд признал этот акт незаконным.
Выяснилось, что в акте не отражена категория деревьев, даже схемы нет, какие деревья должны быть снесены. На многие деревья были наклеены бумажки с надписями, мол, дерево представляет опасность, будет снесено в рамках санитарной рубки. Экологи сорвали несколько бумажек, и эти деревья не тронули. «Они остались живы, они вообще здоровы, и даже в пятно застройки не входят! Мы так и не получили ответ, по какому принципу вообще вырубка производилась. Ответа ни от подрядчика, ни от городских властей нет», — рассказала Елена Плешкова.
Осенью очередная комиссия обследовала деревья в парке во второй раз, уже более основательно подошли к вопросу, и второй акт суд признал законным, частично удовлетворив иск экологов. Меж тем в процессе выяснения всех обстоятельств был обнаружен целый ряд поправок в Положение о Черняевском лесе. Эти поправки серьезно снижают защитный статус этой территории. Внесены поправки в период с 2020 по 2023 год.
Из-за этих изменений стало возможно засеять в лесу газон — 54 тыс. кв. м. «Вы себе можете представить газон в лесу? Большая часть компенсационных посадок, которые они собираются делать, — это интродуценты. Это прямо запрещает Положение о Черняевском лесе, нельзя высаживать туда интродуценты, чуждые растения», — возмущена Елена Плешкова.
Почему запрещено чуждые растения высаживать? Потому что Черняевский лес — охраняемый природный ландшафт, в нем охраняются 15 разных типов леса, которые имеют свой уникальный состав растительности, животных. Если туда внедрять чужеродные виды, возникает биологическое загрязнение территории. Интродуценты могут разрушить в будущем сложившийся биоценоз.
На данный момент снесли 89 деревьев, некоторые больше 4 см в диаметре.
«Вы бы видели сосны, которые лежали, они просто смолой истекали. Это абсолютно здоровые деревья! Березы маточные, то есть деревья, от которых другие деревья происходят. Их тоже снесли! Там белый ровный срез белоснежный. Всё это делается под предлогом капитального ремонта и создания зоны рекреации. Люди говорят, что мы в лес идем тишину послушать, птиц, чистым воздухом подышать. А им под предлогом всей этой рекреации лес просто разрушают», — расстраивается Елена Плешкова.
Что собираются построить на месте вырубленных деревьев? В МКУ «Пермблагоустройство» Properm.ru сообщили, что в рамках капитального ремонта парка культуры и отдыха «Балатово» запланировано устройство экстрим-парка (роллердром и памп-трек).
Проект капитального ремонта парка разработан проектной организацией ООО «ТАК ПРОЕКТ» по заказу МКУ «Пермблагоустройство». Сметная стоимость роллердрома — 14,3 млн рублей, памп-трека — 6,6 млн рублей. Площадь роллердрома — 650 кв. м, памп-трека — 550 кв. м.
Впервые за 14 лет в Перми появится бетонная спортивная площадки для райдеров. По словам специалистов, она не соответствует требованиям спортсменов. По данным Properm.ru, строить будут по устаревшему и типовому, разработанному для другого города проекту. Специалистов, которые есть в Перми, не приглашали к обсуждению этого проекта, будущая площадка окажется негодной для проведения соревнований, для подготовки спортсменов к соревнованиям.
Спортсмены и строители очень просили учесть их мнение, внести изменения в проект, но администрация Перми ответила: «Проект капитального ремонта парка получил положительное заключение государственной экспертизы, заключен контракт на проведение работ. На данном этапе внесение изменений в проектные решения невозможно». В общем, ни деревьев, ни толковой площадки для спортсменов.
Хотя у спортсменов еще есть шанс. Администрация Перми ведет поиск инвестора для строительства экстрим-парка. В партнерстве с частным инвестором мэрия намерена реализовать проект создания крытого экстрим-парка для велосипедов, самокатов, скейтбордов. Предполагается, что площадь здания составит 6–7 тыс. кв. метров. Планируется использование прилегающей территории для обустройства уличных памп-треков и спортивных площадок. Для объекта подобран участок по ул. Светлогорской, 14.
Деревьям в Балатовском парке шанса на жизнь не оставили. Но другие участки леса, на которые идет «наступление», еще можно уберечь.
Экологи судятся с администрацией Перми по поводу вывода из состава ООПТ 5 га леса. Согласно новой схеме границ ООПТ 5 га леса по ул. Встречной, 33 выведены из ООПТ, а взамен в ООПТ включены 20 га в долине реки Мулянки. Вывод осуществляется якобы потому, что утрачена природоохранная, научная, эстетическая и другие ценности территории.
На самом деле, никакой природоохранной ценности не утрачено. И комиссия из 11 ученых, профессоров, докторов и кандидатов биологических, географических и даже экономических наук это подтвердила. В их заключении (Заключение экспертного совета по заповедному делу) говорится, что подход администрации Перми абсурден: «Земельный участок по ул. Встречной входит в единый массив ООПТ, его изъятие неизбежно влечет негативные последствия». Среди этих последствий: снижение биологического разнообразия, исчезновение редких и ценных объектов растительного и животного мира; снижение устойчивости экосистем Черняевского леса, поскольку данная территория является «буферной», переходной от города к лесу, защищает лес. Увеличится рекреационная нагрузка на весь лес, усилится разрушительное антропогенное воздействие на природные комплексы.
Ученые заявляют, что администрация Перми не учитывает требования Стратегии экологической безопасности РФ до 2025 года. Одна из основных задач Стратегии — сохранение биологического разнообразия. Этот участок не изменился со времени обустройства на нем пионерлагеря, а потом базы отдыха, поэтому никак не мог утратить свое природоохранное значение.
Ученые скептически отнеслись к включению 20 га земли в долине Мулянки в ООПТ взамен «компенсации» 5 га. И вот почему:
Обоснования, по которым изменили границы Черняевского леса (ООПТ) подготовило некое ООО «НПФ „Резольвента“» по заказу владельца участка, ООО «Макс-СБ». Профессиональная квалификация компании в части проектирования границ ООПТ сомнительна, так как компания занимается изысканиями под строительство. К тому же выданные проектировщиками материалы представляют собой компиляцию чужих отчетов и результаты инженерных обоснований, используемых при строительстве.
В соответствии с ФЗ «Об охране окружающей среды», ООПТ, природные объекты, имеющие особое природоохранное значение, образуют природно-заповедный фонд. Изъятие земель этого фонда запрещено. Решение Пермской городской думы об изъятии участка противоречит законодательству, принято не в интересах природы и человека.
Тогда в чьих же интересах оно принято?
В начале 2022 года Народный банк Казахстана продал базу отдыха «Чайка» местной компании «Макс-СБ». ООО «Макс-СБ» было создано в 2021 году Сергеем Трапезниковым, тогда же владельцем стал Максим Итунин, в 2023 году учредителем (100%) стала Ирина Кислухина, директором остался Сергей Трапезников. Ирина Кислухина в прошлом — директор специализированного застройщика «Премьер» (группа компаний ПМД). Отец Максима Итунина Александр Итунин является бывшим совладельцем курорта «Усть-Качка» и деловым партнером собственника строительного холдинга «Мегаполис» Леонида Крепака и совладельца холдинга ПМД Валерия Гараева.
Основной вид деятельности «Макс-СБ» — «деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания», выручка за 2023 год составила 20 млн рублей, а убыток — 57 млн рублей.
Базу «Чайка» у «Макс-СБ» выкупило ООО «СЗ „Петрокоминвест“», компания, аффилированная холдингу «Мегаполис».
В связи с тем, что решение об исключении участка из ООПТ принято Пермской городской думой явно в интересах застройщиков, которые выкупили и перепродали друг другу участок, ученые не без оснований опасаются, что история станет прецедентом, и другие застройщики с радостью тоже побегут в лес. Раз для одних можно изъять участок из ООПТ, значит, и для других станет можно.
Третья разрушительная для леса сила развернулась в самом массиве, в ООПТ, — называется «благоустройство Черняевского лесопарка». Ведется обустройство пешеходных дорожек и велодорожек, входных групп, устанавливается освещение и видеонаблюдение. Прокуратура Дзержинского района уже выявила нарушения в ходе данных работ. Подрядчик не выполнил в полном объеме работы, предусмотренные контрактом, и сорвал сроки. Заказчик, МКУ «Пермгорлес», не осуществлял должного контроля ведения работ.
Руководителю МКУ «Пермгорлес» внесено представление прокуратуры, которое рассмотрено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Завершение работ по обустройству ООПТ «Черняевский лес, квартал № 2» находится на контроле прокуратуры района.
Планируется ремонт мостов через водные объекты, расширение велосипедных маршрутов, освещение малых архитектурных форм, оборудование санузлов автономными системами водоотведения и водоснабжения. Уже оборудованы деревянные настилы (1,3 тыс. м), обустроены беговые и велосипедные маршруты длиной 18 км, создана пешеходная Аллея «Меридиан» длиной 2 км, оборудовано освещение на 5 км пешеходных и лыжных маршрутов. Установлены 7 входных групп, навигация, закончены работы по реновации комплексных мест отдыха «Паутинка», «Площадка ветеранов», «Золотые пески», установлены камеры видеонаблюдения.
«Я как специалист считаю этот проект непродуманным, варварским, разрушающим территорию леса. Постоянно обнажают корни деревьев, они же погибнут!» — беспокоится Елена Плешкова.
Строительство экстрим-площадок в Балатовском парке продолжается. Как продолжается и судебный процесс о незаконности изъятия из ООПТ 5 га леса на ул. Встречной. Благоустройство — теперь уже под контролем прокуратуры — тоже продолжается, и должно быть завершено в этом году.