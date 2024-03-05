Заболеваемость коронавирусом в Пермском крае за неделю выросла почти на 60%

В Пермском крае за неделю с 26 февраля по 3 марта выявлено 426 случаев заражения коронавирусом. Больше половины от всех заболевших находятся в Перми — 248, сообщает краевой Роспотребнадзор. При этом за неделю до этого в регионе зафиксировали лишь 270 случаев COVID-19. Получается, что заболеваемость выросла почти на 60%.