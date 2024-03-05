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Published Сегодня, 03:43

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Updated Сегодня, 05:17

Заболеваемость коронавирусом в Пермском крае за неделю выросла почти на 60%

Заболеваемость коронавирусом в Пермском крае за неделю выросла почти на 60%

5 марта 2024, 03:43
Фото: 1MI
Больше половины заболевших находятся в краевой столице.

В Пермском крае за неделю с 26 февраля по 3 марта выявлено 426 случаев заражения коронавирусом. Больше половины от всех заболевших находятся в Перми — 248, сообщает краевой Роспотребнадзор. При этом за неделю до этого в регионе зафиксировали лишь 270 случаев COVID-19. Получается, что заболеваемость выросла почти на 60%.

В Роспотребнадзоре отмечают, что за последние три месяца во всех случаях преобладает вариант коронавируса «омикрон». Всего с начала пандемии в Прикамье выявлено 502 тыс. случаев COVID-19.

Ранее Пермская станция скорой помощи отмечала, что в феврале пермяки стали реже вызывать медиков из-за ОРВИ и пневмонии, но стало больше вызовов на COVID-19.

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#Коронавирус в Перми#Медицина в Прикамье#Пермь#Коронавирус#Коронавирус в прикамье#Роспотребнадзор#Орви#Эпидемия ОРВИ
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