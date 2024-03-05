Задавившая насмерть ранее сбитого пешехода жительница Березников погасила штраф

Процессуальный документ поступил на исполнение судебным приставам. Должницу, находящуюся в местах лишения свободы, уведомили о возбуждении исполнительного производства и обратили взыскание на ее доходы от трудовой деятельности в пенитенциарном учреждении. Но регулярных перечислений было недостаточно для того, чтобы исполнить финансовые обязательства перед взыскателем в полном объеме. Так как решение суда не было исполнено в положенный срок, судебный исполнитель взыскал с нарушительницы исполнительский сбор в размере 42 тыс. рублей. После чего родственники гражданки внесли на депозитный счет подразделения ведомства оставшиеся денежные средства.