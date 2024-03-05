Задавившая насмерть ранее сбитого пешехода жительница Березников погасила штраф

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Published Сегодня, 05:53
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Участница сложного ДТП в Березниках из колонии-поселения погасила долг перед пострадавшим. Об этом сообщают в ГУФССП по Пермскому краю.
Мужчина совершил сбил пешехода на плохо освещенной дороге в Березниках. Женщина внезапно возникла перед капотом Renault Duster в неположенном для перехода проезжей части месте. Водитель не смог избежать аварии. Поняв, что произошло непоправимое, мужчина вышел из машины, чтобы оказать помощь пострадавшей. Он наклонился над женщиной, услышал как она стонет и убедился, что последняя находится в сознании. Мужчина попытался поднять ее, чтобы перенести ближе к обочине, но в этот момент почувствовал резкий удар сзади и потерял сознание.
Придя в себя в больнице, он узнал, что его сбила еще одна участница дорожного движения, находившаяся за рулем Land Rover. Женщина неверно оценила обстановку и не сбавила скорость, в результате чего, она не только сбила водителя кроссовера, но и полностью переехала лежащего на дороге пешехода. Женщина скончалась.
В ходе следственных экспериментов, многочисленных экспертиз и опросов свидетелей было установлено, что в смерти пешехода виноват водитель внедорожника. Гражданка была привлечена к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека». Женщину приговорили к 2 годам и 9 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и обязали выплатить пострадавшему мужчине компенсацию морального вреда в размере 600 тыс. рублей.
Процессуальный документ поступил на исполнение судебным приставам. Должницу, находящуюся в местах лишения свободы, уведомили о возбуждении исполнительного производства и обратили взыскание на ее доходы от трудовой деятельности в пенитенциарном учреждении. Но регулярных перечислений было недостаточно для того, чтобы исполнить финансовые обязательства перед взыскателем в полном объеме. Так как решение суда не было исполнено в положенный срок, судебный исполнитель взыскал с нарушительницы исполнительский сбор в размере 42 тыс. рублей. После чего родственники гражданки внесли на депозитный счет подразделения ведомства оставшиеся денежные средства.