Житель Кудымкара собрал у земляков более 3 миллионов на электронику и проиграл всё

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Кудымкарский городской суд вынес приговор местному жителю, которого признал виновным в мошенничестве. Об этом сообщает краевая прокуратура.
В 2021–2022 годах осужденный похитил у земляков свыше 3 млн рублей. Мужчина рассказывал о продаже населению по заниженной стоимости телефонов и бытовой техники, зная, что предоставить заказанный товар возможности не имеет. Это не мешало ему собирать деньги под видом предоплаты и присваивать их.
Осужденный вину признал, пояснил, что похищенные суммы он проиграл, делая ставки на спорт.
Мужчина признан по чч. 1, 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Суд назначил ему наказание в виде 4 лет принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства, а также взыскал причиненный преступлением ущерб. Приговор не вступил в законную силу.