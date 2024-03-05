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Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

Житель Кудымкара собрал у земляков более 3 миллионов на электронику и проиграл всё

Житель Кудымкара собрал у земляков более 3 миллионов на электронику и проиграл всё

5 марта 2024, 13:55
Фото: 1MI
Мошенник обещал дешевые телефоны и бытовую технику.

Кудымкарский городской суд вынес приговор местному жителю, которого признал виновным в мошенничестве. Об этом сообщает краевая прокуратура.

В 2021–2022 годах осужденный похитил у земляков свыше 3 млн рублей. Мужчина рассказывал о продаже населению по заниженной стоимости телефонов и бытовой техники, зная, что предоставить заказанный товар возможности не имеет. Это не мешало ему собирать деньги под видом предоплаты и присваивать их.

Осужденный вину признал, пояснил, что похищенные суммы он проиграл, делая ставки на спорт.

Мужчина признан по чч. 1, 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Суд назначил ему наказание в виде 4 лет принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства, а также взыскал причиненный преступлением ущерб. Приговор не вступил в законную силу.

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#Общество#Суд#Прокуратура#Уголовное дело#Полиция#Мошенник#Кудымкар
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