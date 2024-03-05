Житель Кудымкара собрал у земляков более 3 миллионов на электронику и проиграл всё

В 2021–2022 годах осужденный похитил у земляков свыше 3 млн рублей. Мужчина рассказывал о продаже населению по заниженной стоимости телефонов и бытовой техники, зная, что предоставить заказанный товар возможности не имеет. Это не мешало ему собирать деньги под видом предоплаты и присваивать их.