Жителя Пермского края отправили в колонию за оформление кредита на товарища

Posted Сегодня, 02:45
Published Сегодня, 02:45
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Updated Сегодня, 06:48
В Березниках осудили местного жителя за то, что он взял кредит на знакомого. По данным пресс-службы краевой прокуратуры, дело заведено по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину, совершенная с банковского счета).
В июле 2023 года злоумышленник тайно оформил на своего знакомого кредит на 20 тыс. рублей - для этого он взял его телефон. После этого он забрал деньги. На стадии предварительного следствия злоумышленник вернул все деньги, но это не спасло его от колонии.
Мужчину приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил, его можно обжаловать.