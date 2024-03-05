Жителя Пермского края отправили в колонию за оформление кредита на товарища

В июле 2023 года злоумышленник тайно оформил на своего знакомого кредит на 20 тыс. рублей - для этого он взял его телефон. После этого он забрал деньги. На стадии предварительного следствия злоумышленник вернул все деньги, но это не спасло его от колонии.