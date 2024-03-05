Житель Прикамья, который случайно сломал сотруднице полиции руку, получил срок

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Суд отправил в колонию 25-летнего мужчину за нападение на полицейского. По данным ГУ МВД России по Пермскому краю, в августе 2023 года инспектор пришла в квартиру к мужчине, так как он не явился в отдел полиции на профилактический визит.
Мужчина начал оскорблять сотрудницу полиции, а затем выбежал на лестничную площадку. Старший лейтенант побежала за ним. Мужчина пытался открыть дверь в подъезд и оттолкнул сотрудницу в сторону двери, в итоге она сломала руку.
После этого мужчина забежал в свою квартиру и закрылся изнутри. Позже его удалось задержать. В СК возбудили уголовное дело — нарушителя отправили в колонию строгого режима на 4 года. Максимальный срок по статье — 10 лет.