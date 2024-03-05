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Published Сегодня, 10:14

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Updated Сегодня, 10:20

Житель Прикамья, который случайно сломал сотруднице полиции руку, получил срок

Житель Прикамья, который случайно сломал сотруднице полиции руку, получил срок

5 марта 2024, 10:14
Фото: 1MI
Мужчина пытался сбежать.

Суд отправил в колонию 25-летнего мужчину за нападение на полицейского. По данным ГУ МВД России по Пермскому краю, в августе 2023 года инспектор пришла в квартиру к мужчине, так как он не явился в отдел полиции на профилактический визит.

Мужчина начал оскорблять сотрудницу полиции, а затем выбежал на лестничную площадку. Старший лейтенант побежала за ним. Мужчина пытался открыть дверь в подъезд и оттолкнул сотрудницу в сторону двери, в итоге она сломала руку.

После этого мужчина забежал в свою квартиру и закрылся изнутри. Позже его удалось задержать. В СК возбудили уголовное дело — нарушителя отправили в колонию строгого режима на 4 года. Максимальный срок по статье — 10 лет.

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#Мвд#Пермь#Полиция#Пермская полиция
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