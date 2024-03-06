Антимонопольщики сочли рекламу стоматологического центра в Перми незаконной

Установлено, что стоматологические услуги по указанному адресу оказывает ООО «Центр стоматологии „Династия“. В отношении организации возбуждено дело по признакам нарушения Закона о рекламе. Рассмотрение дела назначено на 19 марта. В случае установления факта нарушения клинике грозят штрафные санкции в размере от 200 до 500 тыс. рублей.