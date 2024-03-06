Антимонопольщики сочли рекламу стоматологического центра в Перми незаконной

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Пермское УФАС обнаружило подозрительную рекламу стоматологических услуг, размещенную на фасаде здания в Перми, на ул. Малкова, 26. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного органа.
Согласно Закону о рекламе, реклама медицинских услуг должна сопровождаться предупреждением о наличии противопоказаний к их применению и использованию, необходимости ознакомления с инструкцией по применению или получения консультации специалистов.
В данном случае соответствующее предупреждение в рекламе медицинских услуг отсутствовало.
Установлено, что стоматологические услуги по указанному адресу оказывает ООО «Центр стоматологии „Династия“. В отношении организации возбуждено дело по признакам нарушения Закона о рекламе. Рассмотрение дела назначено на 19 марта. В случае установления факта нарушения клинике грозят штрафные санкции в размере от 200 до 500 тыс. рублей.