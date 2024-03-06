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Updated Сегодня, 07:48

Антимонопольщики сочли рекламу стоматологического центра в Перми незаконной

Антимонопольщики сочли рекламу стоматологического центра в Перми незаконной

6 марта 2024, 07:46
Фото: Пермское УФАС
Клинике грозит штраф до полумиллиона рублей
Сюжет
Уфас

Пермское УФАС обнаружило подозрительную рекламу стоматологических услуг, размещенную на фасаде здания в Перми, на ул. Малкова, 26. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Согласно Закону о рекламе, реклама медицинских услуг должна сопровождаться предупреждением о наличии противопоказаний к их применению и использованию, необходимости ознакомления с инструкцией по применению или получения консультации специалистов.

В данном случае соответствующее предупреждение в рекламе медицинских услуг отсутствовало.

Установлено, что стоматологические услуги по указанному адресу оказывает ООО «Центр стоматологии „Династия“. В отношении организации возбуждено дело по признакам нарушения Закона о рекламе. Рассмотрение дела назначено на 19 марта. В случае установления факта нарушения клинике грозят штрафные санкции в размере от 200 до 500 тыс. рублей.

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#Уфас#Экономика#Пермь#Реклама#Медицина#Пермское уфас#Незаконная реклама
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