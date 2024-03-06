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Published Сегодня, 05:37

Modified Сегодня, 05:39

Updated Сегодня, 05:39

Без цветов не обойтись. Что подарить на 8 марта своим женщинам?

Без цветов не обойтись. Что подарить на 8 марта своим женщинам?

6 марта 2024, 05:37
Фото: Изображение Midjourney
Идеи подарков на Международный женский день близким, коллегам, одноклассницам и мамам.
Сюжет
Школа

Что подарить на 8 марта

Фото: Изображение Midjourney

Выбрать подарок на 8 марта — задача не из легких, ведь праздник гендерный, а гендерная тема — штука сложная и потенциально конфликтная. И тем не менее есть определенный пул идей, которые могут стать основой для сюрприза, приятного как любимой женщине, так и маме, дочке, коллеге и просто знакомой.

  • Цветы. В Международный женский день уместно поздравлять любимых женщин, дочерей, коллег и знакомых букетами роз, хризантем, гербер, лилий, альстромерий и других цветов.
  • Парфюм. Однако сюрприз будет приятным только в том случае, если знать любимый аромат женщины.
  • Украшения. Если не совсем уверены в предпочтениях женщины, которую хотите поздравить, то всегда можно сделать выбор на «базовом ювелирном гардеробе». К нему относятся классические серьги-пусеты, серьги-кольца, удобные кольца с бриллиантами, сапфирами и другие украшения.
  • SPA-подарочный сертификат. Отдых — это то, чего не хватает в повседневной жизни, поэтому подарить возможность отдохнуть качественно и расслабиться в SPA-центре или салоне красоты всегда будет хорошей идеей.
  • Книга. Если человек является книголюбом, то узнать о его предпочтениях в мире литературы будет совсем несложно. Обычно люди сами говорят, какую книгу любимого автора не читали и хотели бы прочесть в будущем. Если же желания человека остаются для вас загадкой, всегда можно подарить что-то из хорошей доброй классики.
  • Подарочный набор с изысканными деликатесами, чаем или кофе. Такой презент будет очень легко составить в зависимости от того, кому этот подарок предназначается. Близкому человеку можно подарить клубнику в шоколаде, а коллегам и другим знакомым любые другие вкусные сладости.
  • Ароматические свечи. Такой подарок можно презентовать с любым другим. Свечи наполняют дом не только ароматом, но и уютом, домашним «теплом».
  • Путешествие или экскурсия. Если ваша пассия любитель походов, сплавов, путешествий, то наверняка вы знаете уже о том, в каких местах она еще не была и куда мечтает попасть.

Подарок на 8 марта детский

Фото: Изображение Midjourney

Маленьким девочкам не меньше, чем большим, хочется почувствовать себя особенными 8 марта. При выборе подарка ребенку стоит, в первую очередь, учитывать возраст.

Для детей 3-7 лет.

  • Книги с яркими иллюстрациями и короткими сказками.
  • Набор для творчества: краски, карандаши, бумага.
  • Игрушечные конструкторы или паззлы.
  • Мягкие игрушки.
  • Набор для развития мелкой моторики.

Для детей 7-10 лет.

  • Настольные игры или головоломки.
  • Развивающие книги или научные эксперименты.
  • Спортивные инвентариум, такой как мячи или скакалки.
  • Детский кулинарный набор для начинающих поваров.
  • Любимые книги или комиксы.

Для подростков.

  • Книги популярных серий или книги по интересам подростка.
  • Музыкальные инструменты или аудиотехника.
  • Спортивное снаряжение, такое как велосипед или ролики.
  • Компьютерные игры или игровая приставка.
  • Подарочные сертификаты в магазины музыкальных инструментов, спортивного оборудования или магазины с подростковой одеждой.

Маме на 8 марта

Фото: Изображение Midjourney

Маленьким детям тоже хочется поздравить маму и бабушку. Помогите им сделать подарок к 8 марта своими руками.

  • Рукодельные открытки. Сделайте открытку, используя цветную бумагу, краски, блестки и другие украшения. Ребенок может нарисовать или написать пожелания на открытке.
  • Самодельные подарки. Своими руками можно сделать украшения, браслеты, бусы или броши вместе с ребенком, используя различные материалы (бисер, нитки, пуговицы).
  • Домашний декор. Нарисуйте вместе с ребенком картину, сделайте рамку для фотографии, подставку для канцелярских принадлежностей и многое другое.
  • Самодельные сладости. Испеките вместе с малышом мамину любимую выпечку или шоколадное угощение. Такое времяпровождение будет не только вкусным, но и веселым.
  • Семейный фотоальбом. Подготовьте с ребенком фотоальбом с семейными снимками, подпишите их и добавьте комментарии.
  • Домашний спа-день. Помогите ребенку создать уютное атмосферное спа-пространство в доме, приготовив нежные маски для лица, релаксационные ванны или массаж. Это позволит маме отдохнуть и расслабиться.
  • Домашний концерт. Выучите с ребенком стихи к 8 марта или любимые песни мамы.
  • Мамин день без хлопот. Помогите ребенку приготовить специальный сертификат со списком дел, в каких мама может запросить помощь по хозяйству.
  • Семейная доска с пожеланиями. Сделайте с ребенком декоративную доску, на которой каждый член семьи напишет пожелание для мамы.
  • Мамина книга памяти. Создайте вместе с ребенком книгу, в которой будут собраны воспоминания, фотографии и рисунки, связанные с мамой. Например, это может быть коллаж или просто скрепленные страницы с написанными словами благодарности.

Подарок на 8 марта своими руками

Фото: Изображение Midjourney

Подарок на 8 марта своими руками может сделать не только ребенок маме, но и вполне себе взрослый человек. И такой знак внимания точно запомнится на всю жизнь.

  • Свиток с поэзией. Напишите или напечатайте любимое стихотворение или поэзию, которая особенно ценна для вашей мамы или женщины, и украсьте свиток с помощью лент, бусин или цветов.
  • Украшенная шкатулка. Купите обычную деревянную шкатулку и украсьте ее своим уникальным декором, это может быть роспись, вышивка или даже приклеенные элементы декора.
  • Свеча с декором. Создайте собственную декоративную свечу, добавив в нее эфирные масла. Украсьте ее красивой упаковкой или оформлением.
  • Растения в украшенном горшке. Приобретите маленькое растение или цветок и украсьте горшок с помощью красок, бисера или других декоративных элементов.

8 марта в детском саду

Фото: Изображение Midjourney

Перед каждым праздником в родительских чатах детских садов встает вопрос: что подарить малышам? Крупные подарки, как правило, родители преподносят сами, а в садиках исходят из небольшого бюджета и дарят символические приятности. Варианты?

  • Бомбочка для ванны
  • Слайм
  • Паззл
  • Раскраски
  • Журнал с наклейками
  • Резинка, заколки
  • Бальзам для губ
  • Зеркальце
  • Вырезная кукла с нарядами
  • Наборы для рисования

8 марта в школе

Фото: Изображение Midjourney

Каждый год случается вечернее чаепитие с классом в честь 8 Марта. Мальчики, их родители и учителя всегда хватаются за голову: что же подарить одноклассницам. Поскольку в период школьной жизни девочки проходят процесс взросления, то очень важен уход за собой. Поэтому в качестве подарка хороши будут косметические наборы, бижутерия, расчески, зеркальца.

  • Шкатулка с украшениями
  • Личный дневник с замком
  • Сладкий подарок
  • Карманное зеркало
  • Косметический набор
  • Маникюрный набор
  • Мягкие бигуди
  • Бальзам для губ
  • Кружка-хамелеон
  • Интересная расческа для волос
  • Бомбочка для ванны
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