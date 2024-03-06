Без цветов не обойтись. Что подарить на 8 марта своим женщинам?

Выбрать подарок на 8 марта — задача не из легких, ведь праздник гендерный, а гендерная тема — штука сложная и потенциально конфликтная. И тем не менее есть определенный пул идей, которые могут стать основой для сюрприза, приятного как любимой женщине, так и маме, дочке, коллеге и просто знакомой.