Бизнесмен Сапрыкин арестован за мошенничество с медоборудованием в Прикамье

Четыре года назад, в 2020 году, между компанией «Медтрек» и Минздравом Прикамья был заключен контракт на поставку 16 рентген-аппаратов в краевую больницу и другие медицинские учреждения края. Стоимость одного такого изделия составляла 7,5 млн рублей. Однако оборудование оказалось незаконным и было изъято. Теперь «Медтрек» обязан возместить в краевой бюджет 120 млн рублей.