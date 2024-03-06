Бизнесмен Сапрыкин арестован за мошенничество с медоборудованием в Прикамье

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Предприниматель Максим Сапрыкин арестован за поставку фальшивых рентген-аппаратов для больницы Прикамья. Об этом сообщает РБК-Пермь. На прошлой неделе, 27 февраля, бывший глава организации «Медтрек» задержан в Москве.
Сапрыкину предъявили обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий) и по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Суд Свердловского района Перми отправил бизнесмена в СИЗО до 23 марта. Предложение денежного залога в 10 млн рублей и апелляционные слушания в Пермском городском суде не помогли ему остаться на свободе.
Четыре года назад, в 2020 году, между компанией «Медтрек» и Минздравом Прикамья был заключен контракт на поставку 16 рентген-аппаратов в краевую больницу и другие медицинские учреждения края. Стоимость одного такого изделия составляла 7,5 млн рублей. Однако оборудование оказалось незаконным и было изъято. Теперь «Медтрек» обязан возместить в краевой бюджет 120 млн рублей.