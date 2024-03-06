Дни «Уралхима» прошли в учебных заведениях Перми

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Совет молодежи филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим» в феврале провел «Дни Уралхима» в Краевом индустриальном техникуме им. В. П. Сухарева (КИТ), Пермском химико-технологическом техникуме и пермской школе №132. Учащиеся познакомились с Компанией, приняли участие в интеллектуально-развлекательной игре «Квиз» и в спортивных мероприятиях.
Молодые специалисты «ПМУ» рассказали студентам и школьникам о плюсах работы в «Уралхиме», его миссии и ценностях. Самые активные участники «Квиза» получили памятные призы.
Помимо интеллектуальной игры и знакомства с Компанией студенты КИТа приняли участие в товарищеском турнире по волейболу с командой «ПМУ». В напряженной борьбе спортсмены «ПМУ» одержали победу над сборными командами техникума.
Галина Крапивина, специалист отдела социального развития филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в городе Перми, председатель Совета молодежи:
«Работа с подшефными учебными заведениями ведется уже много лет. Поводами для наших встреч становятся спортивные и интеллектуальные мероприятия, совместные экологические и социальные акции. Это позволяет учащимся оценить филиал „ПМУ“ как перспективного работодателя, увидеть, насколько насыщенной и интересной будет жизнь молодого специалиста после трудоустройства на нашем предприятии».