Дни «Уралхима» прошли в учебных заведениях Перми

Совет молодежи филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим» в феврале провел «Дни Уралхима» в Краевом индустриальном техникуме им. В. П. Сухарева (КИТ), Пермском химико-технологическом техникуме и пермской школе №132. Учащиеся познакомились с Компанией, приняли участие в интеллектуально-развлекательной игре «Квиз» и в спортивных мероприятиях.