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Updated Сегодня, 10:25

Дни «Уралхима» прошли в учебных заведениях Перми

Дни «Уралхима» прошли в учебных заведениях Перми

6 марта 2024, 10:23
Рассказываем, что организовали в рамках мероприятия.

Совет молодежи филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим» в феврале провел «Дни Уралхима» в Краевом индустриальном техникуме им. В. П. Сухарева (КИТ), Пермском химико-технологическом техникуме и пермской школе №132. Учащиеся познакомились с Компанией, приняли участие в интеллектуально-развлекательной игре «Квиз» и в спортивных мероприятиях.

Молодые специалисты «ПМУ» рассказали студентам и школьникам о плюсах работы в «Уралхиме», его миссии и ценностях. Самые активные участники «Квиза» получили памятные призы.

Помимо интеллектуальной игры и знакомства с Компанией студенты КИТа приняли участие в товарищеском турнире по волейболу с командой «ПМУ». В напряженной борьбе спортсмены «ПМУ» одержали победу над сборными командами техникума.

Галина Крапивина, специалист отдела социального развития филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в городе Перми, председатель Совета молодежи:

«Работа с подшефными учебными заведениями ведется уже много лет. Поводами для наших встреч становятся спортивные и интеллектуальные мероприятия, совместные экологические и социальные акции. Это позволяет учащимся оценить филиал „ПМУ“ как перспективного работодателя, увидеть, насколько насыщенной и интересной будет жизнь молодого специалиста после трудоустройства на нашем предприятии».
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