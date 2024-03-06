Должность арестованного директора пермского МУПа занял главный инженер

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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Updated Сегодня, 08:59
На прошлой неделе, 28 февраля, исполняющим обязанности руководителя ООО ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» назначен Александр Золотов. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на мэрию Перми.
Ранее Золотов занимал пост главного инженера МУП. Предыдущий глава организации Людмила Осинцева была арестована по обвинению в получении взятки в особо крупном размере по ч. 6 ст. 290 УК РФ. По данным телеграм-канала Ural Mash, в течение года Осинцева получила 6,8 млн рублей от директора УК ООО «Эверест» за содержание, ремонт и обслуживание аварийных жилых домов и домов, оставшихся без управления. При этом фактически эти мероприятия проведены не были. По информации журналиста Properm.ru, речь идет о компании «Эверест», собственником которой является Владислав Обухов.
В августе прошлого года депутаты гордумы обратили внимание, что под управлением Осинцевой находится также частная управляющая компания ООО «Городской центр ЖКХ». Экс-глава подтвердила, что совмещала должности. Примечательно, депутаты уже подчеркивали, что с каждым годом ПМУП ГКТХ теряет позиции в рейтинге УК и количество домов под управлением этой компании с 2022 года по 2023 сократилось с 184 до 178.