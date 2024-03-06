Должность арестованного директора пермского МУПа занял главный инженер

Ранее Золотов занимал пост главного инженера МУП. Предыдущий глава организации Людмила Осинцева была арестована по обвинению в получении взятки в особо крупном размере по ч. 6 ст. 290 УК РФ. По данным телеграм-канала Ural Mash, в течение года Осинцева получила 6,8 млн рублей от директора УК ООО «Эверест» за содержание, ремонт и обслуживание аварийных жилых домов и домов, оставшихся без управления. При этом фактически эти мероприятия проведены не были. По информации журналиста Properm.ru, речь идет о компании «Эверест», собственником которой является Владислав Обухов.